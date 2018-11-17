17 Kasım 2018 04:34

'Kriz evde kavga çıkartıyor'

İşsizliğin giderek arttığını ifade eden vatandaşlar insanların evine ekmek götüremediğini söylüyor.

'Kriz evde kavga çıkartıyor'

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Kübra LAZ
    Mert SAMYELİ
    Kocaeli

    Gıda enflasyonu almış başını gidiyor, ceplerdeki para kar gibi eriyor. Bütün ücretlerin belirleyicisi asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına az bir zaman kalmış.

    “Vatandaşın durumu ne, beklentisi ne?” sorularına cevap alabilmek için Derince’de pazara çıktık. Öğretmenler Mahallesinde pazarda alışveriş yapan vatandaşa sorduk. Aynı zamanda da, "Ekonomi uçacak, ülke kalkınacak" iddiasıyla duyurulan ve zamanı dolan "100 Günlük Eylem Planı"nın etkilerini pazarda aramaya çalıştık.

    AKP’de 4 yıl görev aldığını söyleyen Meryem durumdan şikayetçi: “Kriz evde kavga çıkartıyor, herkes işsiz, insanlar evine ekmek götüremiyor. Markete gidiyorum dün aldığım ürün bugün fahiş fiyatlarla satılıyor. Kendi maaşı olmuş 76 bin lira, kaç kişi geçinir o paraya günah, gerçekten günah.”

    Pazarda ilerlerken görüşüne başvurduklarımdan biri de Ahmet. Tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini belirterek söze giren Ahmet, “Krizi çok fazla hissediyoruz, eskiden 8-10 liralık peynir şimdi 25-30 lira olmuş. Asgari ücretten ziyade fiyat artışının durdurulması, zamların geri çekilmesi gerek” dedi. Bunlar yapılmadan asgari ücretin bir esprisi kalmayacağını belirten Ahmet, asgari ücret zammı için “Kaç yaparlar bilemem ancak en az Cumhurbaşkanı'na yapılan yüzde 26 kadar zam yapılması lazım” dedi.

    'EŞİM İŞSİZ KALDI, KİRACI OLSAK YANMIŞTIK'

    Turane ve Saniye’ye ise pazarın pahalılığından şikayetçi. Turane “Asgari ücretin biraz üstünde maaş alsam da yetmiyor. Asgari ücret yeterli değil en az 2.500 TL olmalı” derken Saniye eşinin 3-4 aydır çalışamadığını, kiracı olmadığı için şanslı olduğunu dile getirdi ve “Asgari ücret 2.000-2.500 olmalı, bu da yetmez ama... Baştakiler bir şeyler yapıyor, biz de ceremesini çekiyoruz, oy veren de vermeyen de çekiyor” diye ekledi.

    ‘SURİYELİLER DEĞİL BU KRİZİN SORUMLUSU’

    Fiyatlara bakarken rastladığımız Yiğitiş Atmaca ile asgari ücreti ve ekonomik krizi konuştuk. “Asgari ücret şu an çok düşük en az 2.500 olması lazım” diyerek söze başlayan Yiğitiş Atmaca, “Ben de asgari ücret alıyorum, mesailerle yükseltmeye çalışıyorum ancak bin lira kira ödüyorum. Daha üç gün doğalgaz yaktım 95 lira fatura geldi” dedi. Suriyelilerin bahane edildiğini, hedefe konulduğunu belirten Atmaca, “Asıl mesele hükümette bitiyor, Suriyeliler değil bu krizin sorumlusu” diye konuştu. Yalnız Atmaca umutsuz. “Bir şeylerin değişebilmesi için halkın uykudan uyanması gerek. Yine de bir sonraki seçimde de bir şeylerin değişmeyeceğini düşünüyorum” diyerek tezgâhlara bakmaya devam etti.

    '76 BİN LİRA MAAŞ GÜNAH!'

    Pazarın sonuna yaklaştığımızda Meryem’e rastladık. 4 sene boyunca AKP’de görev yapmış. Sonradan pişman olduğunu söylüyor. Yeni ekonomi programının patronu düşünen ve kollayan bir program olduğunu düşünen Meryem “Ne olacaksa yine bize olacak, bizi düşünen yok” dedi. Asgari ücretle ilgili ise, “Bu zamanda asgari ücretle kim geçinebilir ki? Ben gayrimenkulcüyüm ben bile bir senedir iş yapamıyorum. Kriz evde kavga çıkartıyor, herkes işsiz, insanlar evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretin en az 3.000 TL olması gerekir ama yapmazlar, mümkün değil” diye konuştu.

    AKP’de görev aldığı süreç için, “İlk zamanlar iyiydi ancak sonraları kötü oldu” diyen Meryem, “Markete gidiyorum dün aldığım ürün bugün fahiş fiyatlarla satılıyor. Bir de ‘Biz araştırıyoruz, ceza yazıyoruz’ diyor yok öyle bir şey. Kendi maaşı olmuş 76 bin lira (cumhurbaşkanını kastediyor) kaç kişi geçinir o paraya günah, gerçekten günah” ifadelerini kullandı. AKP’nin yerel yönetimlerinden de şikâyetçi olan Meryem, “Ben bir binayı 15 cm yüksek yaptım diye belediye ceza yazdı, 20 bin TL fatura çıkarttı ve bağış için denildi. Makbuz bile vermediler. Başka bir arkadaş da 3 tane bina yapmış ve o da ceza ödemiş ancak 3 bin TL. Halkın artık bir şeylerin farkında olması gerek, sus sus nereye kadar” dedi.

    TEZGÂHIN ARKASI DA DERTLİ

    Pazarda elbise satan bir tezgâhtarla görüştük. “Asgari ücretle geçinemiyor ki alışveriş yapsın. Zaten 700-800 lira kira ödüyor, faturaları da çıkarırsak geriye bir şey kalmıyor. 2.000 TL’den yüksek olması lazım, altında olamaz” diyen tezgâhtar, zor günler geçirdiklerini vurguladı.

    Sebze tezgâhının başında duran Enes Kaya ile da ülkenin ekonomik bir kaosa sürüklendiğini düşündüğünü belirtti ve “Pazarda işler bizim için de tüketici için de kötü. Fiyatlar düşse de çok bir fark olmuyor, asgari ücretle geçinen ailelerin pazara ayırabileceği para belli zaten” dedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gebze İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi çalışmaları sürüyor
    SONRAKİ HABER

    Emek ve demokrasi güçleri tartıştı: Nasıl bir Esenyurt istiyoruz?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Saray’da yaşayanların kulübede yaşayanlara dayattıkları kader bu!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Aç kursakların ‘mermi’li hikâyesi!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Asgari medeniyet seviyesi ve hasbelkader filizlenen heyecanlar

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Perakende muhalefet

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar-3

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘İhraç fazlası demokrasi’ meselesi (1)

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    ‘Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir’

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bölünmez haklar

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Ejderha yasaları

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Güneş doğunca

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Züğürt devlet, züğürt ağa

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    O ezgilere kapılanlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Catia
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Emek ve demokrasi güçleri tartıştı: Nasıl bir Esenyurt istiyoruz?
    Emek ve demokrasi güçleri tartıştı: Nasıl bir Esenyurt istiyoruz?

    Esenyurt Yerel Yönetim Meclisi İnisiyatifi, Esenyurt halkıyla bir araya gelerek mahalle meclislerini ve yerel seçimleri tartıştı.

    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

    Serik Belediyespor'a konuk olan Cizrespor'un oyuncuları ve teknik ekibi maçın ardından saldırıya uğradı.

    Marx’ın mezarına yönelik saldırılara tepki: Korkunun ecele faydası yok
    Marx’ın mezarına yönelik saldırılara tepki: Korkunun ecele faydası yok

    EMEP, DAY-MER, Britanya Komünist Partisi ve Britanya Komünist Gençlik Ligi, Karl Marx'ın mezarına yönelik saldırıları protesto etti.

    DSP’nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu
    DSP’nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu

    Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz oldu.

    Gazeteci Nuh Köklü, öldürüldüğü yerde anıldı
    Gazeteci Nuh Köklü, öldürüldüğü yerde anıldı

    17 Şubat 2015'te öldürülen Gazeteci Nuh Köklü, bıçaklı saldırıya uğradığı Kadıköy Yeldeğirmeni'nde anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli yapabilecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli yapabilecek

    Balıkesir'de konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.

    HDP’liye jet fezleke, ölümlü kazaya neden olan AKP vekiline işlemiyor
    HDP’liye jet fezleke, ölümlü kazaya neden olan AKP vekiline işlemiyor

    AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu hakkında 'taksirle adam öldürme' suçundan hazırlanan fezleke işleme konulmuyor.

    Süleyman Soylu’dan Temelli’ye: Suratında meymenet yok
    Süleyman Soylu’dan Temelli’ye: Suratında meymenet yok

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye “Suratında meymenet yok” diyerek hakaret etti. 

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı
    Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı
    Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı aldı
    Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı aldı
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star'da smaç ve üçlük şampiyonları belli oldu
    2019 NBA All-Star'da smaç ve üçlük şampiyonları belli oldu
    ‘Babylon/Şiir Kenti’ yayın hayatına başlıyor
    ‘Babylon/Şiir Kenti’ yayın hayatına başlıyor
    Tartışmalı 15 Temmuz Meydanı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı
    Tartışmalı 15 Temmuz Meydanı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

    İzmir'de ismi ve davalık imar planları ile tartışmalara neden olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.

    "Karataş Belediye Başkanı tüm parayı çekti, emekçiler maaş alamıyor"
    "Karataş Belediye Başkanı tüm parayı çekti, emekçiler maaş alamıyor"

    Tüm Bel-Sen ve Genel-İş: Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, belediye emekçilerinin ücreti için alınan parayı çeşitli ödemeler gerekçesiyle çekti.

    Bilkent Şehir Hastanesi'nin yarım yamalak açılması Meclis gündeminde
    Bilkent Şehir Hastanesi'nin yarım yamalak açılması Meclis gündeminde

    CHP’li Gürsel Tekin, Bilkent Şehir Hastanesi'nin bu haliyle açılması halinde iş cinayetleri ve hasta ölümlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    Kadınlar: Kazanılmış haklarımıza dönük saldırılara geçit vermeyelim
    Kadınlar: Kazanılmış haklarımıza dönük saldırılara geçit vermeyelim

    Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla gerçekleşen forumda kadınlar kazanılmış haklarına yönelik saldırıları ve saldırılara karşı mücadeleyi konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

    Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

    Tüm Köy Sen patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösterdi
    Tüm Köy Sen patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösterdi

    25 ilde patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösteren Tüm Köy Sen yöneticisi: Önlem almayanlar üreticiyi mağdur ediyor

    Roma’nın yıldızı Yalitzo Aparicio’dan ırkçı sözlere yanıt
    Roma’nın yıldızı Yalitzo Aparicio’dan ırkçı sözlere yanıt

    Roma filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Yalitza Aparicio, adaylığını ırkçı sözlerle değerlendiren aktöre yanıt verdi.

    'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza
    'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza

    Konya'da Kur'an kursunda yaşanan cinsel istismar ile ilgili davada 2 sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 3 sanık beraat etti.

    55. Münih Güvenlik Konferansı: Emperyalist söz dalaşı
    55. Münih Güvenlik Konferansı: Emperyalist söz dalaşı

    Cuma günü başlayan 55. Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl da emperyalist devletler arasında laf dalaşına sahne oldu.

    Eski sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis istemi
    Eski sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis istemi

    Ankara'da eski sevgilisini kaçırıp cinsel istismarda bulunan ve tehdit eden erkek hakkında 29 yıl 3 ay hapis cezası istendi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. IŞİD'in küçük bir alana sıkıştırıldığı bildirildi.

    Mehmet Özhaseki'nin seçim broşüründeki fotoğraflar Ankara'ya ait değil
    Mehmet Özhaseki'nin seçim broşüründeki fotoğraflar Ankara'ya ait değil

    AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçim için hazırladığı projeler kataloğunda Şanghay'a ve Avusturyalı çocuklara ait fotoğraflar kullandı.

    Haiti’de neler oluyor: 7 soruda 7 Şubat protestoları
    Haiti’de neler oluyor: 7 soruda 7 Şubat protestoları

    Haiti'de 7 Şubat'ta yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler devam ediyor. Protestolara ilişkin bilinmesi gereken önemli noktaları derledik.

    Asgari ücret eve girmeden bitiyor, 2 lira bütçeyi deliyor
    Asgari ücret eve girmeden bitiyor, 2 lira bütçeyi deliyor

    Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Yılmaz: Aylık 200 lira yol parasına veriyorum mesela. Bu bütçemizde delik açıyor.

    EMEP: Yüzlerce işçi kadınla 8 Mart’a hazırlanıyoruz
    EMEP: Yüzlerce işçi kadınla 8 Mart’a hazırlanıyoruz

    EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros “8 Mart’a kadar her yerde yapacağız” diyerek duyurduğu “işçi kadın buluşmaları”nı Evrensel'e anlattı.

    Münih Güvenlik Konferansı ve askeri güç dengeleri
    Münih Güvenlik Konferansı ve askeri güç dengeleri

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı ve AB’nin Almanya’nın önderliğinde bağımsız askeri güç olma tartışmaları vardı.