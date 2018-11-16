KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz sondajÄ±na baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti Enerji BakanÄ± Yorgos Lakkotripis, DoÄŸu Akdenizâ€™de doÄŸalgaz aramak iÃ§in sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti Enerji BakanÄ± Yorgos Lakkotripis, Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum'un KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti yönetimince tek taraflÄ± ilan edilen 'MünhasÄ±r Ekonomik Bölge' içerisindeki 10'uncu parselde, 'Delfini' bölgesinde doÄŸalgaz bulmak için sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± öncesinde ABD'nin enerji kaynaklarÄ±ndan sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Francis Fannon da KÄ±brÄ±s Cumhuriyetini ziyaret etti.

ERDOÄžAN ‘BÄ°ZÄ° DARA SOKMAYIN’ DEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, daha önce ‘KÄ±brÄ±s ve DoÄŸu Akdeniz'de mevcut uzlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n, tehlikeli bir noktaya gitmemesi için sizce nasÄ±l bir mekanizma iÅŸletilmesi lazÄ±m?’ sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t vermiÅŸti:

“Bu konu ile ilgili olarak çÄ±karlar çatÄ±ÅŸÄ±yor muhakkak. ABD'lilerin Exxon Mobil ile RumlarÄ±n müÅŸterek bir çalÄ±ÅŸmasÄ± var. ABD'liler de 'Oraya siz girmeyin, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ne yapacaksÄ±nÄ±z yapÄ±n' havasÄ±ndalar. Biz malum, önce kuzeyden baÅŸladÄ±k ÅŸu anda. Bu iÅŸ için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak. Sondaj gemilerimizden biri DoÄŸu Akdeniz'de, diÄŸeri Karadeniz'de çalÄ±ÅŸacak. Sismikler zaten çalÄ±ÅŸÄ±yor. Böylece kararlÄ± bir ÅŸekilde biz bu yola devam edeceÄŸiz. Biz bu konuda dostlarÄ±mÄ±za da gerekeni söylüyoruz. 'Bizi dara, zora sokmayÄ±n' diyoruz.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 19:32

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