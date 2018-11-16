DireniÅŸte 10. gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±rakan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerine destek bÃ¼yÃ¼yor

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±ndan atÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸ 10. günü geride bÄ±raktÄ±.

TARÄ°Åž iÅŸçileri kararlÄ±lÄ±kla mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederken bir taraftan iÅŸçilere dayanÄ±ÅŸma ziyaretleri de sürüyor.

Ä°ÅŸçileri CHP’den ÇiÄŸli Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± olan Gürbüz Bal ziyaret etti. Bal, iÅŸçilerin haklÄ± mücadelesini desteklediÄŸini söyledi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko da iÅŸçilerin yanÄ±na gelerek destek ziyaretinde bulundu. Beko, “Bundan sonra ne yapmamÄ±z gerekirse onu yapacaÄŸÄ±z. Siz mutlaka iÅŸbaÅŸÄ± yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. BurasÄ± bir kooperatif. Sendika konusunda sözleÅŸme yapmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Burada yönetim kurulu baÅŸkanÄ± ve tüm yöneticilerle görüÅŸürüz. Bu iÅŸi çözmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili bakanlarla da görüÅŸürüm. Bu durum kabul edilebilir deÄŸil. Hak verilmez alÄ±nÄ±r, bu mücadele böyle” dedi.

TARÄ°Åž Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NDEN EVRENSEL'E DAYANIÅžMA MESAJI

DireniÅŸteki TARÄ°Åž iÅŸçileri, Evrensel gazetesine dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gönderdi. Ä°ÅŸçiler, çektikleri videoda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Biz TARÄ°Åž iÅŸçileri olarak direniÅŸimizin baÅŸÄ±ndan beri bizi yalnÄ±z bÄ±rakmayan, sesimiz olan, bütün emekçilerin sesi olan Evrensel gazetesiyle dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸumuzu bildirmek istiyoruz. Evrensel gazetesine para cezalarÄ±nÄ±n geldiÄŸini öÄŸrendik. Ä°ÅŸçinin ve emekçinin yanÄ±nda olan bu dost gazeteye, emekten yana olan gazeteye sahip çÄ±kÄ±yoruz.

Ä°ÅŸçinin ve emekçinin yanÄ±nda olan direniÅŸimize baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk günden beri bizimle hep birlikte, omuz omuza olan Evrensel gazetesine, herkesi sahip çÄ±kmaya davet ediyoruz.

Bu direniÅŸ öyle bir direniÅŸtir ki sadece miting alanÄ±nda, fabrika önlerinde deÄŸil, bu gazeteciler bizimle beraber tutuklanmayÄ± bile göze almÄ±ÅŸlar ve bizimle beraber sabahlara kadar nezarethanelerde ifadeleri alÄ±nÄ±p iÅŸçinin, emeÄŸin ve emekçinin hakkÄ±nÄ± her zaman savunmuÅŸlardÄ±r. Evrensel gazetesine yapÄ±lan baskÄ±, Evrensel gazetesine verilen cezalar hepimizin onurunu zedeler ve biz bunu istemiyoruz. Her zaman Evrensel gazetesinin yanÄ±ndayÄ±z.

ÜNÄ°VERSÄ°TE ÖÄžRENCÄ°LERÄ° TARÄ°Åž Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N YANINDA

Ä°zmir'de üniversite eÄŸitimi gören öÄŸrenciler de çektikleri videolar ile TARÄ°Åž iÅŸçilerinin direniÅŸine destek verdiklerini duyurdu.

(Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net