Samatya'da iki bina Ã§Ã¶kme riski nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±, biri Ã§Ã¶ktÃ¼

Ä°stanbul Samatya'da iki bina Ã§Ã¶kme riski nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Binalardan birinin bir kÄ±smÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼.

Fatih Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Binalardan birinin bir kÄ±smÄ± çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay saat 18.15 sÄ±ralarÄ±nda CerrahpaÅŸa Mahallesi Samatya Sahili SokaÄŸÄ± üzerinde bulunan biri dolu diÄŸeri boÅŸ iki bitiÅŸik binada meydana geldi. Ä°ddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayÄ± göçük meydana geldi. O sÄ±rada ev sahipleri büyük bir gürültü olduÄŸunu duyunca panik yaÅŸadÄ±. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. Tamamen boÅŸaltÄ±lan iki binada çökme riski yaÅŸandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine Ä°tfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme riski yaÅŸanan iki bina çevresine ÅŸerit çekerek güvenlik önlemi alan ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 19:46

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