ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 19:04
FotoÄŸraf: DHA
MTTB Eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman: Ãœniversiteler ideoloji yeri deÄŸil
16 KasÄ±m 2018 19:01
GenÃ§liÄŸi dÃ¶neminde MTTB baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan TBMM Eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman: Ãœniversiteler ideoloji yeri deÄŸil.
TBMM eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, çeÅŸitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiÄŸi Batman’da açÄ±klamalarda bulundu. Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki 'Fahri Doktora' takdim törenine katÄ±lan Kahraman’a 'Fahri Doktora' unvanÄ± verildi. Ä°smail Kahraman yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “Üniversiteler ideoloji yeri deÄŸildir. Bilgi üretme ve iÅŸleme yerleridir. ÖÄŸrencilere bir ÅŸeyler dayatÄ±lmaz” dedi.
Kahraman’Ä±n iki gencin katledildiÄŸi ‘KanlÄ± Pazar’Ä±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada MTTB BaÅŸkanÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 19:04
KanlÄ± Pazar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada MTTB BaÅŸkanÄ± olduÄŸu kanÄ±tlandÄ±
www.evrensel.net