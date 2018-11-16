KerkÃ¼k petrolÃ¼ yeniden TÃ¼rkiye Ã¼zerinden ihraÃ§ edilecek

Trump'Ä±n IÅžÄ°DÂ ile MÃ¼cadele Ã–zel Temsilcisi McGurk, KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼n yeniden TÃ¼rkiye Ã¼zerinden ihraÃ§ edileceÄŸini duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n IÅžÄ°D ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kuyularÄ±ndan çÄ±karÄ±lan ham petrolü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile varÄ±lan yeni anlaÅŸma sonucu Ceyhan LimanÄ± üzerinden ihraç etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ham petrolün boru hattÄ±yla Türkiye üzerinden ihraç edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten McGurk, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l askÄ±da tutulduktan sonra petrolün yeniden ihraç edilmesini önemli bir geliÅŸme olarak yorumladÄ±.

ABD'nin 5 KasÄ±m'da uygulamaya koyduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ikinci aÅŸamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ä°ran'Ä±n günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatÄ±nÄ±n 1 milyon varile kadar düÅŸeceÄŸi öngörülüyor.

Washington yönetiminin Ä°ran'dan kaynaklÄ± meydana gelecek piyasadaki ham petrol açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için Kerkük petrolünü alternatif gördüÄŸü belirtiliyor.

Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü AsÄ±m Cihad, bugün AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Günlük yaklaÅŸÄ±k 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan LimanÄ±'na ihraç edilmeye baÅŸlandÄ±" demiÅŸti.

PETROL SEVKÄ°YATI NEDEN DURMUÅžTU?

Kerkük ve petrol yataklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l boyunca IKBY'nin denetiminde kaldÄ±. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de referandum gerçekleÅŸtirmesinin ardÄ±ndan Irak merkezi hükümeti Kerkük ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bölgelere operasyon düzenledi.

Irak’taki merkezi hükümet, Kerkük ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bölgelerde kontrolü saÄŸladÄ±ktan sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), boru hattÄ±yla Ceyhan LimanÄ±’na gönderilen Kerkük’ün ham petrol sevkiyatÄ±nÄ± da askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 18:53

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