â€˜BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 14 milyon yoksulluk iÃ§inde yaÅŸÄ±yorâ€™

BM Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼: BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 14 milyon insan fakirlik iÃ§inde. BunlarÄ±n 1,5 milyonu sefalet iÃ§inde ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yor.

BM'nin AÅŸÄ±rÄ± Yoksullukla Mücadele ve Ä°nsan HaklarÄ± Özel Raportörü Philip Alston, hükümetin yoksulluÄŸa karÅŸÄ± mücadelesini yerinde görmek üzere BirleÅŸik KrallÄ±k'a yaptÄ±ÄŸÄ± 12 günlük ziyaretin ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Özel Raportör Alston, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta hükümetin politikalarÄ± ve sosyal yardÄ±mlardaki zorlayÄ±cÄ± kesintilerinin ‘ülkedeki yüksek seviyedeki fakirliÄŸi kökleÅŸtirdiÄŸinin ve gereksiz sefalete’ yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

“AcÄ± çekenlere karÅŸÄ± Ä°ngiliz ÅŸefkati, yerini cezalandÄ±rÄ±cÄ±, kötü niyetli ve sÄ±kça duygusuz yaklaÅŸÄ±ma bÄ±raktÄ±” diyen Alston, araÅŸtÄ±rmalarÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ±n Brexit'ten sonrasÄ± Ä°ngiltere ekonomisinin daha da kötüleÅŸeceÄŸini gösterdiÄŸini iddia etti.

Alston, hükümetin önlem almamasÄ± durumunda enflasyon, reel ücretler ve tüketici fiyatlarÄ±ndaki sonuçlarÄ±n daha fazla insanÄ± yoksulluÄŸa sürükleyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

‘SOSYAL FACÄ°A VE EKONOMÄ°K FELAKET BÄ°R ARADA’

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 14 milyon kiÅŸinin fakir olduÄŸunu aktaran Alston, bunlarÄ±n 1,5 milyonunun sefalet içinde olduÄŸuna ve temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±na dikkati çekti.

Alston, ülkede yoksulluÄŸun tÄ±rmanÄ±ÅŸta olduÄŸu, çocuk yoksulluÄŸunda 2015 ve 2022 arasÄ± yüzde 7 artÄ±ÅŸ beklendiÄŸi, 2010'dan bu yana evsizliÄŸin yüzde 60 arttÄ±ÄŸÄ± ve gÄ±da bankalarÄ±nÄ±n hÄ±zla çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ± bilgilerini paylaÅŸarak, “DünyanÄ±n beÅŸinci en zengin ülkesinde, bu sadece bir utanç deÄŸil ayrÄ±ca sosyal bir facia ve ekonomik felaketin bir araya gelmesidir” görüÅŸünü dile getirdi.

Hükümetin ülkedeki yoksulluÄŸu inkar ettiÄŸini ve görüÅŸtüÄŸü bakanlarÄ±n da kendisine ‘her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu’ söylediklerini belirten Alston, edindiÄŸi izlenimlerin bunun tersi yönünde olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Öte yandan, BM Özel Raportörü Alston'un BirleÅŸik KrallÄ±k'ta Ä°ngiltere, Kuzey Ä°rlanda, Ä°skoçya ve Galler'den 9 ÅŸehri ziyaret ettiÄŸi ve yoksulluktan etkilenenler baÅŸta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileri, deÄŸiÅŸik partilerden yetkililer ve hükümet temsilcileriyle görüÅŸtüÄŸü kaydedildi.

600 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° GIDA BANKALARINDAN BESLENÄ°YOR

The Trussell Trust verilerine göre, son yÄ±llarda “SanayileÅŸmiÅŸ 7 Ülke (G7)” içerisinde en hÄ±zlÄ± büyüme oranlarÄ±nÄ± kaydeden BirleÅŸik KrallÄ±k’ta 591 binin üzerinde insan gÄ±da bankalarÄ±ndan beslenmek zorunda kalÄ±yor. The Trussell Trust'a baÄŸlÄ± gÄ±da bankalarÄ± 1 Nisan 2016 ila 31 Mart 2017 tarihlerinde BirleÅŸik KrallÄ±k’ta toplam 1 milyon 182 bin 954 kez gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu. (AA)

www.evrensel.net