AtatÃ¼rk HavalimanÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada karar

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada, 6 sanÄ±ÄŸa 'tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 46'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet verildi .

Atatürk HavalimanÄ±'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 163 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± terör örgütü IÅžÄ°D’in saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 46 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 6 sanÄ±ÄŸÄ±n “anayasayÄ± ihlal” ile 45 kiÅŸiyi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 46’ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada yapÄ±lan duruÅŸmada, mahkeme kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klar RÄ±za CoÅŸkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi “anayasayÄ± ihlal” suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

SanÄ±klar RÄ±za CoÅŸkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi 45 kiÅŸiyi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 46 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±ran mahkeme, bu sanÄ±klarÄ±n 142 kiÅŸiyi “tasarlayarak kasten öldürmeye teÅŸebbüs” suçundan toplam iki bin iki yüz ikiÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum etti. AyrÄ±ca bu 6 sanÄ±k, 46 kez “mala zarar verme” suçundan 402 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

SanÄ±klar RÄ±za CoÅŸkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani, 46’ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve toplam 2 bin 604 yÄ±l hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 18:49

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