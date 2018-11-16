CHP ve Ä°YÄ° Parti 'ittifakÄ±' gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼: TÃ¼rkiye'nin tamamÄ± deÄŸil

CHP Milletvekili BÃ¼lent Tezcan ile Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, yerel seÃ§imde ittifak konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere iÃ§in bir araya geldi.

CHP AydÄ±n Milletvekili Bülent Tezcan ile Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n yerel seçim ve ittifak konusunu görüÅŸmek üzere bir araya geldi. Tezcan ve AydÄ±n görüÅŸmenin içeriÄŸini genel baÅŸkanlara sunup haftaya tekrar bir araya gelecek. AçÄ±klama yapan Koya aydÄ±n, "Türkiye'nin tamamÄ±na yönelik bir iÅŸ birliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ± yok" dedi.

YaklaÅŸÄ±k 2 saatlik bir görüÅŸmenin ardÄ±ndan parti genel merkezinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan AydÄ±n, önce bir ortak alan oluÅŸturulmasÄ± sonra da o alanÄ±n çerçevesinin çizilmesi gerektiÄŸini dile getirerek, “Bugünkü konumuzun esas ana gövdesini bu oluÅŸturdu. Onun üzerinde bir görüÅŸ trafiÄŸi yaptÄ±k. AramÄ±zdaki müzakereyle ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olan tablonun liderler seviyesinde ve parti baÅŸkanlÄ±k divanÄ± seviyesinde aktarÄ±lmasÄ± için de hafta baÅŸÄ± tekrar buluÅŸmak üzere ayrÄ±ldÄ±k" dedi.

Genel seçimdeki ittifak çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yerel seçimde de yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, hukuken mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AydÄ±n, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"O bakÄ±mdan daha dar çerçevede bir alan oluÅŸturulmak mümkün olur mu, onun çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sisteminin anayasal oylamasÄ±yla yaÅŸanan süreçte, bu 'tek adam' düzenini benimseyip kabul edenlerle, 'hayÄ±r olmaz' diyenlerin son referandum ve genel seçim dahil olmak üzere bir arayÄ±ÅŸlarÄ± söz konusu. Bunun mahalli seçime yönelik ise özellikle iktidar partisindeki bir büyüÄŸümün tabiriyle parsel parsel satÄ±lmÄ±ÅŸ büyükÅŸehirlerimiz var. BurasÄ± bizim ortak alanlarÄ±mÄ±z. Bu parsel parsel satÄ±lan büyükÅŸehirlerde ne yapÄ±labilir? Bu yaÄŸma, talan düzenine nasÄ±l son verilebilir? Bu çizilen alanÄ±n etrafÄ±nÄ± da hangi kurallarla pekiÅŸtirebiliriz? Onun arayÄ±ÅŸÄ± içerisindeyiz."

AydÄ±n, ittifakÄ±n içeriÄŸine iliÅŸkin bir soruya "Türkiye'nin tamamÄ±na yönelik bir iÅŸ birliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ± yok." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bir gazetecinin, "Ä°ttifak 13, 14 ilde olacak" iddialarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± üzerine AydÄ±n, "Rakamlar üzerinden bir ÅŸey söylemem söz konusu olamaz. Belki o, belki daha ufaÄŸÄ±. ÇalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ümit ÖzdaÄŸ'Ä±n ittifaka iliÅŸkin, "OlmamalÄ±, olmayacak" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine de AydÄ±n, "Bu görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda SayÄ±n Hocam da o toplantÄ±da vardÄ±. Åžu anda o toplantÄ±da çÄ±kan karara uygun olarak bir hareket yapÄ±yoruz." dedi.

‘ANKARA'DA ALTERNATÄ°F ÇOK’

Mansur YavaÅŸ'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda bir deÄŸerlendirme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise AydÄ±n, "Ortada daha fol yok, yumurta yok. Ä°simler üzerinden bir ÅŸey söylemek doÄŸru olmaz. Ankara'da alternatif çok. Bir kiÅŸiye baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k biz hissetmiyoruz. Onu sizlerde görüyoruz. O konuda eÄŸer bir ÅŸey yapÄ±lacaksa onun isimlendirmesi sonra olur” karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener de geçtiÄŸimiz günlerde ittifak konusunu görüÅŸmek üzere Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi’nde görüÅŸme yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 19:12

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