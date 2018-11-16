CHP ve Ä°YÄ° Parti heyetleri 'ittifakÄ±' gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP ile Ä°YÄ° Parti heyetlerinin yerel seÃ§imde ittifak konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere iÃ§in bir araya geldiÄŸi belirtildi.

CHP AydÄ±n Milletvekili Bülent Tezcan ile Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n yerel seçim ve ittifak konusunu görüÅŸmek üzere bir araya geldi. GörüÅŸmede ittifakÄ±n 10-12 il ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ± üzerine görüÅŸüldüÄŸü belirtildi.

Tezcan ve AydÄ±n görüÅŸmenin içeriÄŸini genel baÅŸkanlara sunup haftaya tekrar bir araya gelecek.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener de geçtiÄŸimiz günlerde ittifak konusunu görüÅŸmek üzere Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi’nde görüÅŸme yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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