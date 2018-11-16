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DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Arslan iÃ§in tahliye kararÄ±
Tutuklu yargÄ±lanan DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan iÃ§in tahliye kararÄ± verildi.
DiyarbakÄ±r’da tutuklu bulunduÄŸu davanÄ±n duruÅŸmasÄ± görülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan için tahliye kararÄ± verildi. Arslan, Rize Kalkandere Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.
DiyarbakÄ±r 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmaya Arslan katÄ±lmazken avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ± davaya iliÅŸkin mütalaasÄ±nda, Arslan'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ± yönünde görüÅŸ bildirdi. Arslan'Ä±n avukatlarÄ± müvekkillerinin suçsuz olduÄŸunu ifade ederek tahliye talep etti.
Tutuklulukta geçirdiÄŸi süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koyarak Arslan'Ä±n tahliyesine karar verdi.
Ä°STENÄ°LEN CEZA
Ä°ddianamede, DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan için ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ iddiasÄ±yla 7 yÄ±l 6 aydan 15 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.
Arslan, Afrin operasyonunu eleÅŸtirdiÄŸi için DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)