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ABD'de sanayi Ã¼retimi beklentileri karÅŸÄ±lamadÄ±
ABDâ€™de son 5 aydÄ±r yÃ¼kseliÅŸ eÄŸilimini sÃ¼rdÃ¼ren sanayi Ã¼retimi, ekimde Ã¶nceki aya kÄ±yasla yÃ¼zde 0,1 arttÄ±. Beklenti yÃ¼zde 0,2 idi.
ABD'de sanayi üretimi, ekim ayÄ±nda yüzde 0,1 artarak beklentinin altÄ±nda kaldÄ±.
ABD Merkez BankasÄ± (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, ekimde önceki aya kÄ±yasla yüzde 0,1 arttÄ±. Son 5 aydÄ±r yükseliÅŸ eÄŸilimini sürdüren veriye iliÅŸkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artÄ±ÅŸ olarak belirlenmiÅŸti.
Ekimde imalat sanayi üretimi ise beklenti paralelinde yüzde 0,3 arttÄ±. AynÄ± dönemde, kapasite kullanÄ±m oranÄ± yüzde 78,4’e geriledi. Söz konusu oranÄ±n yüzde 78,2’ye düÅŸmesi bekleniyordu.
Fed, raporunda sanayi sektörünün eylül ve ekimde yaÅŸanan kasÄ±rgalardan olumsuz etkilenmesine karÅŸÄ±n negatif etkinin yüzde 0,1'den az olduÄŸunu kaydetti.
Bu arada, eylül ayÄ±na yönelik sanayi üretimindeki artÄ±ÅŸ yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye revize edildi. Eylül ayÄ± kapasite kullanÄ±m oranÄ± ise yüzde 78,1’den yüzde 78,5’e düzeltildi.
Raporda, ABD sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte yÄ±llÄ±k yüzde 4,7 yükseldiÄŸi de bildirildi. (AA)