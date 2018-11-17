Hastane işçileri angarya belgesini imzalamamakta kararlı

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

İbni Sina Hastanesi işçilerine kadroya geçtiklerinde ortaya çıkan iş tanımı belirsizliği nedeniyle angarya iş yüklenmek isteniyor. Nerede eleman eksikse oraya gönderilmeleri için hazırlanan iş tanımı belgesini imzalamak istemeyen işçiler, tutanak yoluyla işten atılma tehditlerine karşı her hafta toplanma kararı aldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı İbni Sina Hastanesinde çalışan işçilere, taşerondan kadroya geçmeleri sonucunda ortaya çıkan iş tanımı belirsizliği nedeniyle angarya iş yüklenmek isteniyor. Kendi işleri olmayan görevlere de gönderilmeleri için işçilere iş tanımı belgesi imzalamaları konusunda baskı yapılıyor. Angarya iş baskısına karşı bir araya gelmek gerektiğini belirten DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasında örgütlü olan işçiler yaşadıklarını gazetemize anlattı.

HER İŞİ AYNI KİŞİ YAPSIN İSTİYORLAR

Kadroya geçişin bir avantajını görmediklerini aktaran bir işçi, bu süreç neticesinde kendi iş tanımlarının belirsiz kaldığını ve hastane yönetiminin kendilerine iş tanımı belgesi imzalatmak istediğini aktardı. İşçiler ise bu belgeleri imzalamak istemiyor. İşçi, “Hasta bakıcısı olan arkadaşlara imzalatılmak istenen kağıtlara göre güvenlik yoksa güvenliğin işini, temizlik personeli yoksa temizlik işini yapacak. Bir de kendi işini aksatmayacak” dedi. Bu belgeleri imzalamadıkları için çeşitli baskılara maruz kaldıklarını dile getiren işçi, “En son tutanak meselesi ortaya çıktı. İşe geç gelme, kart okutmama, işi aksatma gibi nedenlerle hazırlanan tutanaklar da delille değil duyumla hazırlanıyor. Bu tutunaklar iş tanımı belgesini imzalamak için baskı aracı olarak kullanılıyor” dedi.

‘BUNU İMZALASAK, YARIN DA BAŞKA BİR ŞEY İSTERLER’

Bir işçi, “Ben barkod yapıştırıyordum mesela; bir iki tanesini atlamışım. Arkadaşım uyardı, hemen onlara da barkod yapıştırdım. Fakat yöneticimiz bunu duymuş, benim hakkımda bu sebeple tutanak tuttular” dedi. Tutanakların sudan sebeplerle hazırlandığını anlatan işçi, bazen aynı gün içerisinde iki farklı yöneticinin aynı nedenle tutanak hazırladığını söyledi. İş tanımı belgesini imzalamayacağını belirten işçi, “Bugün bunu imzalatıyorlar ama bunun da arkası vardır. Şimdi bunu imzalayınca bitmeyecek ki. Yarın başka bir şeyle gelecekler” dedi. İşçi, güvenceli bir çalışma istediğini dile getirdi.

‘KENDİMİZE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ’

Toplantıya katılan başka bir işçi ise “Tutanakları bize karşı bir sopa olarak kullanıyorlar” dedi. Yöneticilerin sıklıkla kendilerine, hakkında üç kez tutanak tutulan işçinin atılacağını söylediğini aktaran işçi, “Bu yaptıkları çözüm değil ki. Kaç yıldır bu yöntemi kullanıyorlar, sorunlar çözülmedi. Biraz empati kursalar, bir durup düşünseler” diye konuştu.

SENDİKA TOPLANTISINA 'SİYASİ' DENİLEREK İTİRAZ EDİLİYOR

İşçi, sorunlarını konuşmak için DİSK Genel-İş Sendikası aracılığıyla bir derslik istediklerini fakat yönetimin kendilerine, “Yapılacak toplantının siyasi olması nedeniyle derslik verilemeyeceği” cevabını verdiğini anlattı. “Biz şu anda haklarımızı bilmiyoruz, buna hakkınız yok diyorlar, çoğumuz da inanıyor. Bizim bugün bu toplantıyı yapmamızın en büyük amacı haklarımızı öğrenmek, bu mu siyasi?” diyerek yönetimin kararına tepki gösterdi. İşçi, sorunlarının çözümü için önce işçilerin ne kadar güçlü olduklarının farkına varmalarını, birlik olmaları gerektiğini ifade etti.