AKP'de adaylÄ±k baÅŸvuru sÃ¼resi yeniden uzatÄ±ldÄ±

AKP'de bugÃ¼n 17.00'de sona ermesi beklenen adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± saat 00.00'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

AKP'de 12 KasÄ±m'da sona erecek olan adaylÄ±k baÅŸvurusu 16 KasÄ±m'a uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AdaylÄ±k baÅŸvuru süresi yeniden uzaltÄ±ldÄ±. Bugün 17.00'de sona erecek olan adaylÄ±k baÅŸvuru süresi 00.00'a kadar devam edecek. AKP'de baÅŸvurularÄ±n ardÄ±ndan pazar günü internet üzerinden temayül yoklamasÄ± yapÄ±lacak.

AK Parti Genel Merkez Seçim Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bugün 17.00'de sona ereceÄŸi duyurulan belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± müracaatlarÄ± gece yarÄ±sÄ±na kadar yapÄ±labilecek. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± uzatÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 17:32

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