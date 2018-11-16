HDP'li eÅŸ baÅŸkana tutukluluk gerekÃ§esi: Kavga edenleriÂ barÄ±ÅŸtÄ±rmak

Tututklu HDP AvcÄ±lar Ä°lÃ§e EÅŸ BaÅŸkanÄ± Taylan Urunâ€™un kavga eden taraflarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± 'arabuluculuk' da suÃ§ delili olarak gÃ¶sterildi.

Tututklu HDP AvcÄ±lar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Taylan Urun’un kavga eden taraflarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rmak için yaptÄ±ÄŸÄ± “arabuluculuk” da suç delili olarak gösterildi. Urun gibi CHP ve AKP ilçe baÅŸkanlarÄ± ve emniyet müdürünün de aynÄ± kavgada “arabulucu” olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°stanbul’da 7 Åžubat günü yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda 29 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HDP ve HDK üye ve yöneticilerine yönelik operasyon sonucunda 18 kiÅŸi “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n 3’üncü duruÅŸmasÄ±nda Can MemiÅŸ, Hasan Hüseyin Gençer ve Suphi YÄ±ldÄ±z 10 aylÄ±k tutukluluÄŸun ardÄ±ndan tahliye edildiÄŸi duruÅŸmada Taylan Urun, Atilla Sayir ve Metin Ä°lan’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

CHP’LÄ° TANIK DÄ°NLENÄ°LMEDÄ°

HDP AvcÄ±lar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Taylan Urun’un tutuklanmasÄ±na telefon tapeleri gerekçe yapÄ±ldÄ±. AvcÄ±lar’Ä±n YeÅŸilkent Mahallesi’nde çÄ±kan bir kavgaya dair Urun ile Mehmet isimli bir kiÅŸi arasÄ±nda 3 Eylül 2016 tarihinde yapÄ±lan telefon görüÅŸmesi de suç delili olarak gösterildi. DuruÅŸmaya tanÄ±k olarak gelen ve avukatlarÄ±n talebine raÄŸmen mahkeme heyeti tarafÄ±ndan dinlenilmeyen dönemin CHP AvcÄ±lar Ä°lçe BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve ÅŸimdi CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan Murat AkbaÅŸ, söz konusu görüÅŸmenin içeriÄŸini oluÅŸturan olayÄ± anlattÄ±. AkbaÅŸ, YeÅŸilkent’te mahalleliler arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve taraflarÄ±n arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± için aracÄ± olduklarÄ±nÄ± söyledi. Sadece HDP Ä°lçe EÅŸbaÅŸkanÄ± Taylan Urun’un deÄŸil, CHP adÄ±na kendisinin, AKP adÄ±na ise AKP AvcÄ±lar Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ali Burak Tepe’nin de taraflar arasÄ±nda aracÄ± olduÄŸunu söyleyen AkbaÅŸ, Urun’un olaydan haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerinin çaÄŸÄ±rmasÄ± sonucu taraflar arasÄ±nda aracÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

EMNÄ°YET MÜDÜRÜ DE VARDI

AkbaÅŸ, kendileriyle birlikte dönemin AvcÄ±lar Ä°lçe Emniyet Müdürü’nün de aracÄ± ve uzlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AkbaÅŸ, 3 parti ve Ä°lçe Emniyet Müdürü’nün çabalarÄ± sonucunda taraflarÄ±n bir araya getirildiÄŸini ve uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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