NorveÃ§â€™te saÄŸlÄ±k patronlarÄ± grev karÅŸÄ± lokavt kararÄ± aldÄ±

NorveÃ§â€™te Ã¼cretlerinin iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve Ã§Ä±kan saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerine karÅŸÄ± patronlar lokavt kararÄ± aldÄ±.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Daha iyi bir ücret talebiyle Norveç’te greve çÄ±kan hemÅŸirelere karÅŸÄ±, patron örgütü lokavt kararÄ± aldÄ±. NSF BaÅŸkanÄ± Eli Gunhild By, NHO’nin lokavt kararÄ±yla çatÄ±ÅŸmayÄ±, tÄ±rmandÄ±rarak bir çözüme zorlamak istediÄŸini söyledi.

Norveç HemÅŸireler SendikasÄ± (NSF) ile Ä°ÅŸveren Örgütü (NHO) arasÄ±nda görüÅŸmelerin kesilmesinden sonra özel sektörde çalÄ±ÅŸan 55 hemÅŸire 25 Ekim’de, beÅŸ ayrÄ± ilde greve baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. NSF BaÅŸkanÄ± Eli Gunhild By yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “HemÅŸirelerin nerede çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aynÄ± asgari ücret seviyesine sahip olmalarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” talebinde bulunmuÅŸtu.

Özel sektörde greve giden hemÅŸireler, kamu sektöründe çalÄ±ÅŸanlarla aralarÄ±ndaki yÄ±llÄ±k ücret farkÄ±nÄ±n 107 bin kron olduÄŸunu söylüyor. ÖrneÄŸin kamu sektöründe çalÄ±ÅŸan bir hemÅŸire yÄ±llÄ±k 532 bin kron alÄ±rken, özel sektörde çalÄ±ÅŸan aynÄ± derecede olan bir hemÅŸire yÄ±llÄ±k 425 bin kron aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Daha iyi ücret talebi için greve baÅŸlayan hemÅŸirelere karÅŸÄ±, Norveç Ä°ÅŸveren Örgütü (NHO) grevden üç hafta sonra 20 KasÄ±m’dan itibaren lokavt uygulayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

NSF BaÅŸkanÄ± Eli Gunhild By, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, iÅŸverenin lokavt açÄ±klamasÄ±nÄ± dramatik bir durum olarak gördüÄŸünü belirterek “SaÄŸlÄ±k sektöründe ilk defa böyle bir ÅŸey yaÅŸandÄ±” dedi. By, iÅŸverenin çatÄ±ÅŸmayÄ± bu ÅŸekilde tÄ±rmandÄ±rarak bir çözüme zorlamak istediÄŸini söyledi.

PATRON ÖRGÜTÜNE TEPKÄ°

NHO’nun lokavt açÄ±klamasÄ±na diÄŸer sendikalardan tepki geldi. Norveç Doktorlar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Marit Hermansen yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hemÅŸirelerin grevine destek çÄ±karak, NHO’nun lokavt açÄ±klamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek, bir kÄ±ÅŸkÄ±rtma olduÄŸunu söyledi.

NHO aldÄ±ÄŸÄ± lokavt kararÄ±yla hükümetin greve müdahale etmesini istiyor. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler BakanÄ± Anniken Hauglie, Norveç devlet kanalÄ± NRK’ye gönderdiÄŸi bir e-postada saÄŸlÄ±k sektörünü etkileyen bu sorunun ciddi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Taraflar bir çözüm bulmak için ellerinden geleni yapÄ±yorlar. Yetkililer sorunu normal bir ÅŸekilde takip ediyorlar” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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