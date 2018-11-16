6 ilde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

BÃ¶lge illerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Buzlanma, don ve sise karÅŸÄ± vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±.

Bölge illerinden Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Dersim ve AÄŸrÄ± için Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi. Yetkililer, buzlanma, don ve sise karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Bölge’de önceki gün etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma kapanan Dersim’de 36, Erzincan’da 33, Kars’ta 20 köy ve mahalle yolunun ulaÅŸÄ±ma açÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Öte yandan Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yaylalardaki büyük ve küçükbaÅŸ hayvan sürüleri ve sahipleri dönüÅŸ yolunda kar nedeniyle zor anlar yaÅŸadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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