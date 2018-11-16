BÃ¶lge illerinde operasyon: 74 gÃ¶zaltÄ±, 38 tutuklama

DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ ve Hakkari'de dÃ¼zenlenen operasyonlarda 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±ndan 38 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DiyarbakÄ±r, Hakkari ve ElazÄ±ÄŸ'da düzenlenen operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda muhtarlarÄ±n da bulunduÄŸu 74 kiÅŸiden 38’i tutuklandÄ±.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda 93 kiÅŸi hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ± üzerine DiyarbakÄ±r, Hakkari ve ElazÄ±ÄŸ’da operasyonlar ve ev baskÄ±nlarÄ± yapÄ±ldÄ±. Operasyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak DiyarbakÄ±r’Ä±n YeniÅŸehir, BaÄŸlar, KayapÄ±nar, Sur, Dicle, Ergani, Çermik, ÇüngüÅŸ, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde yürütülürken aralarÄ±nda 7 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 74 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen 74 kiÅŸiden 38’i tutuklanÄ±rken 36 kiÅŸi ise adli kontrol ve yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapan DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, operasyonun “Örgüt mensuplarÄ±yla birlikte hareket eden, propaganda yapan, örgüte eleman temin eden, örgüt üyelerinin sÄ±ÄŸÄ±naklarda barÄ±nmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran, örgüte finans kaynaÄŸÄ± saÄŸlayan, örgüt üyeleri arasÄ±nda bilgi aktarÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirenlere” yönelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. (HABER MERKEZÄ°)

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