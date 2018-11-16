DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin SayÄ±ÅŸtay inceleme raporlarÄ± eksik

DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi eski Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Bayrak: SayÄ±ÅŸtay inceleme ve raporlarÄ± eksik.

SayÄ±ÅŸtay denetçilerinin kayyÄ±m atanan belediyelerin raporlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi (DBB) eski Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Bayrak, raporlarÄ±n eksik bilgi içerdiÄŸini vurguladÄ±.

SayÄ±ÅŸtay denetçileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemeler, AKP’li birçok belediye ve kayyÄ±m atanan belediyelerde yaÅŸanan ve milyonlarca lirayÄ± bulan usulsüzlükleri ve yolsuzluklarÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. Özellikle kayyÄ±m atanan belediyelerin içerinde bulunduÄŸu durumu gözler önüne seren raporlar sonrasÄ± SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Denetim Ä°ÅŸlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Çöker’in yerine baÅŸka bir isim atandÄ±. Yine belediyelerdeki usulsüzlüklerin ve yolsuzluklarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için HDP tarafÄ±ndan verilen önerge de, AKP’lilerin oylarÄ± ile reddedildi.

MA’dan Özgür Paksoy’un haberine göre; SayÄ±ÅŸtay’Ä±n yerel yönetim ve kamu idarelerinde yaptÄ±klarÄ± incelemeler sonucunda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlarÄ± sonraki yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ± içerisinde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak kayyÄ±m atamalarÄ± ardÄ±ndan raporlarÄ±n ertelendiÄŸine dikkat çeken DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi eski Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Bayrak, gecikmenin bazÄ± hususlarÄ±n kamuoyundan gizlemek amaçlÄ± olduÄŸunu söyledi.

‘DBP’LÄ° BELEDÄ°YELER DAHA DERÄ°NLÄ°KLÄ° Ä°NCELENDÄ°’

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi’nin 2016 ile 2017 yÄ±lÄ± raporlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran Bayrak, ÅŸöyle devam etti:

“DBP döneminde incelemenin daha derinlikli yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Normal gelir gider tablolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, bire bir ele alÄ±nan dosya sayÄ±sÄ±ndan bu sonucu çÄ±karabiliyoruz. YaklaÅŸÄ±k 7 veya 8 özel dosya var. 2016 yÄ±lÄ±nda ihale dosyalarÄ± üzerindeki yapÄ±lan incelemelerde ciddi bir veri çÄ±karÄ±lamadÄ±. Hatta o dönem inceleme yapan denetleyicilerle görüÅŸmelerimiz oldu; ‘Biz bu kadar düzgün ve düzenli bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n olabileceÄŸini düÅŸünmüyorduk’ ifadeleri var. Demek ki; ön yargÄ±lÄ± bir geliÅŸleri vardÄ±.”

‘BÄ°R EL Ä°NCELEMENÄ°N ÖNÜNE GEÇMÄ°Åž’

2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan incelemelerin derinlikli olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bayrak, “2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ihalelerin büyük bir bölümü Kamu Ä°hale Kanunu’nun 21-b maddesi ile yapÄ±ldÄ±. Bu nedenle SayÄ±ÅŸtay bütün bu dosyalarÄ± ele almasÄ± gerekiyor. Ä°nceleme sonucunu daha raporlara eklemesi gerekiyor. Ancak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman 21-b maddesine dair bir inceleme yok. Sanki bir el derinlikli bir incelemenin önüne geçmiÅŸ gibi görünüyor” diye konuÅŸtu.

‘KAYYIM BÜTÇESÄ° 36 MÄ°LYON LÄ°RA AÇIK VERDÄ°’

2016 ile 2017 yÄ±lÄ± arasÄ±ndaki gelir gider farkÄ±nÄ±n 36 milyon lira olduÄŸuna iÅŸaret eden Bayrak, devamla ÅŸunlarÄ± söyledi:

“2016 yÄ±lÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ±na 26 milyon lira devir ettik. KayyÄ±m bütçesi ise 2017 yÄ±lÄ±nda 36 milyon lira açÄ±k verdi. Bu açÄ±k sonucunda artÄ± olarak bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 26 milyon harcama ile ayrÄ±ca 10 milyon borçlanma, bütçe açÄ±ÄŸÄ± söz konusu.”

“2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m yÄ±lÄ± olmasÄ± gerekiyordu” diyen Bayrak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“KayyÄ±mÄ±n yaptÄ±klarÄ± makyaj diyerek tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, kentin görüntüsünü deÄŸiÅŸtirme ama kalÄ±cÄ± olmayan bir görüntü. Ciddi bir yatÄ±rÄ±mla çiçekler ekiliyor. Haftada bir görüntüyü kurtarma adÄ±na bu halkÄ±n parasÄ±nÄ± bahçeye döküyor, bir hafta sonra kaldÄ±rÄ±p çöpe atÄ±yorlar.” (HABER MERKEZÄ°)

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