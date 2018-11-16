Kahraman kardeÅŸler Leyla Gencerâ€™de konser verecek

Metin ve Kemal Kahraman kardeÅŸler, 17 KasÄ±mâ€™da BakÄ±rkÃ¶y Leyla Gencer Opera Salonunda dinleyicileriyle buluÅŸacak.

Yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birçok konser veren ve çok sayÄ±da albüm, film müziÄŸi, belgesel projelerinde yer alan Metin ve Kemal Kahraman kardeÅŸler 17 KasÄ±m Cumartesi saat 20.30’da Leyla Gencer Opera ve Bale salonunda dinleyicileriyle buluÅŸacak.

Konserde viyolada Umut Kahraman ve kemanda Ahmet Tirgil, Kahraman kardeÅŸlere eÅŸlik edecek. Konserde önceki albümlerinde yer alan eserlerin yanÄ± sÄ±ra henüz gün yüzüne çÄ±kmamÄ±ÅŸ eserlere de yer verecekler...

Deniz Koydum AdÄ±nÄ±, Meyman, Dewrano, Xece gibi sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, tematik albüm repertuvarlarÄ±yla, 20 yÄ±llÄ±k bir müzik hayatÄ±nÄ± geride bÄ±rakan Metin-Kemal Kahraman, uzun zamandÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve MaviÅŸ GüneÅŸer‘in solist olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±, Dersim aÄŸÄ±tlarÄ±ndan oluÅŸan ‘ÅžüaréDÄ±lgÄ±rani/ Küskün AÄŸÄ±tlar“ isimli, yeni bir albümü önümüzdeki günlerde yayÄ±nlanacak.

Albümde, Dersim’in siyasi tarihinden kesitleri aÄŸÄ±tlar yoluyla özetleyen bu albümde, Çanakkale SavaÅŸÄ±, Rus Harbi, 1938 katliamÄ±, Kore SavaÅŸÄ± gibi sarsÄ±cÄ± toplumsal geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda Dersim’in siyasi duruÅŸuna açÄ±klÄ±k getiren aÄŸÄ±tlara yer veriliyor. (Ä°stanbulEVRENSEL)

www.evrensel.net