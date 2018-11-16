Mecliste AKPâ€™nin kanun tekliflerine â€˜geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼â€™

CHPâ€™li Ã–zgÃ¼r Ã–zel, AKPâ€™li vekillerin verdiÄŸi kanun tekliflerinin â€˜geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ ile 48 saatte gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel’in, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’a verdiÄŸi yazÄ±lÄ± baÅŸvuru ile Meclis iÅŸleyiÅŸinde yaÅŸanan adaletsizliÄŸi gözler önüne serdi. AKP’li vekillerin verdiÄŸi kanun tekliflerinin ‘geçiÅŸ üstünlüÄŸü’ ile 48 saatte görüÅŸülmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özel diÄŸer partilerden gelen tekliflerin Meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda günlerce bekletildiÄŸini vurguladÄ±.

AKP’li vekillerin verdiÄŸi kanun tekliflerinin 48 saat içinde görüÅŸülmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yazÄ±lÄ± baÅŸvurusunda, “Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Grubu dÄ±ÅŸÄ±ndaki siyasi parti gruplarÄ±ndan ya da grubu bulunmayan siyasi partilerden TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na sevk edilen teklifler günlerce BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bekletilmektedir” ifadelerini kullandÄ±.

AKP milletvekillerinin verdiÄŸi tekliflerin “Ä°çtüzüÄŸe uygunluk denetimi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve jet hÄ±zÄ±yla ihtisas komisyonlarÄ±na gönderildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmakta” diyen Özel, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n bu tutumundan dolayÄ± Meclis Ä°çtüzüÄŸü’nün 37’nci maddesindeki 45 gün kuralÄ±nÄ±n amacÄ±na uygun kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

“Adalet ve KalkÄ±nma Partisi’ne üye olanlar tarafÄ±ndan imzalanan kanun tekliflerinin geçiÅŸ üstünlüÄŸü bulunmamaktadÄ±r. DiÄŸer siyasi parti gruplarÄ±ndan ya da grubu bulunmayan siyasi partilerden gelen tekliflerin makamÄ±nÄ±zda günlerce bekletilmesi uygulamasÄ±na son verilmesi” gerektiÄŸi belirtilen yazÄ±da Özel, gelen tüm kanun tekliflerinde aynÄ± hassasiyetin gösterilmesi zorunluluÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Özel, çözüm önerisi olarak ÅŸu ifadeleri kaleme aldÄ±: “TBMM BaÅŸkanÄ± olarak tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da halel getiren kanun tekliflerine bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n gözden geçirilerek tüm milletvekillerine eÅŸit davranmanÄ±z konusunda hassasiyet göstermenizi beklemekteyiz.” (HABER MERKEZÄ°)

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