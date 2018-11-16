MHP Milletvekili Enginyurt: AK Parti iÃ§in anketler alarm veriyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'nin 'Cumhur ittifakÄ±' iÃ§in kazanÄ±m olduÄŸunu ve seÃ§im anketlerinin AKP'ye dair alarm verdiÄŸini ifade etti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor” dedi.

Parlamentoda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Enginyurt ÅŸunlarÄ± söyledi: BaÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine ÅŸunu net ÅŸekilde söyleyebiliriz ki MHP, Cumhur Ä°ttifakÄ± için bir kazançtÄ±r, kazanÄ±mdÄ±r. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük baÅŸarÄ±lar ortaya çÄ±kacaktÄ±r, iyi neticeler alÄ±nacaktÄ±r. Aksini düÅŸünmek bile istemiyorum. 31 Mart akÅŸamÄ± aksi olduÄŸu takdirde birileri Külliye’de çok aÄŸÄ±r zÄ±lgÄ±tlar yiyebilir. Herkes aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na alsÄ±n. (HABER MERKEZÄ°)

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