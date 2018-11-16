Kuveyt Ä°srailli bloggeri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti

Kuveyt, Ä°srailli blog yazarÄ± Ben Tzionâ€™u, yoÄŸun eleÅŸtiri gerekÃ§esiyle Ã¼lkeye giriÅŸinden 18 saat sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.

Kuvet’teki yerel basÄ±nÄ±n ismini vermediÄŸi bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde, Kuveyt milletvekillerinin ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n, Ä°srailli bir ÅŸahsÄ±n ülkede bulunmasÄ±nÄ±, Kuveyt caddelerinde dolaÅŸÄ±rken ve kitap fuarÄ±nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±nda çektiÄŸi görüntüleri sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Instagram hesabÄ±nda yayÄ±nlamasÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde eleÅŸtirdiÄŸi kaydedildi.

Haberlerde, yoÄŸun eleÅŸtiri üzerine Ä°srailli blog yazarÄ± Tzion’un ülkeye giriÅŸinden yaklaÅŸÄ±k 18 saat sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi belirtildi.

Times of Israel’in blog yazarÄ± Tzion’un, 21 KasÄ±m 2017’de MüslümanlarÄ±n en kutsal ikinci mekanÄ± sayÄ±lan ve Muhammed Peygamberin gömülü olduÄŸu Medine’deki Mescid-i Nebevi’de çekildiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nlamasÄ± sosyal medyada yoÄŸun tepkilere neden olmuÅŸtu. Tzion, geçmiÅŸte Ä°ran, Lübnan ve Ürdün’de çekildiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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