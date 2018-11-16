SayÄ±ÅŸtay raporu: Tatile belediye aracÄ± ile Ã§Ä±kÄ±p parasÄ±nÄ± halka Ã¶detti

Ä°stanbul GÃ¼ngÃ¶ren Belediyesiâ€™nde SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na yansÄ±yan usulsÃ¼zlÃ¼kler belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamayla protesto edildi.

CHP SayÄ±ÅŸtay’Ä±n 2017 Belediye Denetim RaporlarÄ±nda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili Güngören Belediyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. EMEP, Ä°YÄ° Parti, HDP ve SP’nin de destek verdiÄŸi açÄ±klamada konuÅŸan CHP Güngören Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Temel Akkoç belediye bütçesinin son 3 yÄ±lda sürekli açÄ±k verdiÄŸini ifade etti.

Belediye yönetiminin tatile belediye aracÄ± ile gidip, benzin, otoban, köprü parasÄ±nÄ± devlete ödettiÄŸini vurgulayan Akkoç, “Bu açÄ±klarÄ± veren belediye yönetimi hiçbir sorumluluk hissetmemekte, en ufak sÄ±kÄ±ntÄ± dahi duymamaktadÄ±r. Görev süreleri boyunca; plansÄ±z, hesapsÄ±z, hukuksuz, bilgisiz, ÅŸeffaf olmayan bir belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyduklarÄ±ndan, bu yönetimden tasarruf beklemek mümkün deÄŸildir” ifadelerini kullandÄ±.

185 MÄ°LYON LÄ°RALIK BÄ°R KAYIP

CHP Ä°stanbul Milletvekilleri Avukat Turan AydoÄŸan ve Özgür Karabat ile CHP’nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir ve Göngören Belediye Meclis üyelerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde konuÅŸan Akkoç, Güngören belediyesinin halkÄ±n kaynaklarÄ± ile TÜRGEV ve Ensar VakfÄ±na ait 3 yurt binasÄ±nÄ±n kirasÄ±nÄ±, dekorasyonunu, tamirat ve tadilatÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±n söyledi. Yurt olarak tesis edilen üç adet binanÄ±n kira bedeli için yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 600 bin lira, binalarÄ±n yurt haline getirilmesi için yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin lira tadilat masrafÄ± ve demirbaÅŸ alÄ±mÄ± için de yaklaÅŸÄ±k 900 bin lira harcandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Akkoç, bu binalarÄ±n daha sonra boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Akkoç, bu nedenle halkÄ±n parasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon liranÄ±n çöpe gittiÄŸi söyledi.

Raporun Güngören Belediyesinin gayrimenkullerinin doÄŸru kaydedilmediÄŸini de gösterdiÄŸini belirten Akkoç, “SayÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede, idarenin tuttuÄŸu taÅŸÄ±nmaz kayÄ±tlarÄ± ile muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tür ve tutarlarÄ± yönünden örtüÅŸmediÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Ä°darenin taÅŸÄ±nmaz kayÄ±tlarÄ± 241 milyon 820 bin lira iken, muhasebe kayÄ±tlarÄ±nda ise 427 milyon 197 Bin lira görünmektedir” diye belirtti. Akkoç, bu nedenle 185 milyon liralÄ±k bir fark ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

RESMÄ° ARAÇLARLA TATÄ°LE ÇIKILMIÅž

“Belediyenin kiraladÄ±ÄŸÄ± araçlarÄ± devlet hizmeti, belediye görevi dÄ±ÅŸÄ±nda, özel iÅŸlerinde, hafta sonu tatillerinde, yÄ±llÄ±k izinlerinde kullanan, benzinini, otoyol ücretini, köprü ücretini belediyeye ödetenleri görmemizi saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” diyen Temel Akkoç, ÅŸu noktalara dikkat çekti: “Halka hizmetkârlÄ±k vaadi ile gelenlerin, halkÄ±n parasÄ±nÄ± har vurup harman savurmadaki marifetlerini bizlere SayÄ±ÅŸtay denetçileri net ÅŸekilde göstermiÅŸtir. Tatile belediye aracÄ± ile giden, benzin, otoban, köprü parasÄ±nÄ± devlete ödetenler zevki sefa içerisinde yaÅŸarken belediye bütçelerinden muhtaçlara ayrÄ±lan ödeneÄŸin yüzde 1’de kalmasÄ±nÄ± ne ile izah edeceklerdir.”

BELEDÄ°YE KAYNAKLARI YANDAÅžLARA AKMIÅž

YapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu vurgulara dikkat çekildi:

- Güngören Belediyesi kadro yönetmeliÄŸinde yer almamasÄ±na raÄŸmen; ‘BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±’ adÄ± altÄ±nda, olmayan bir kadro yaratmÄ±ÅŸ ve yüksek tutarda ücretler ödenmiÅŸtir.

- Güngören Belediyesi; özel kalem müdürlüÄŸünü devlet memuriyetine sÄ±navsÄ±z giriÅŸ merkezi olarak kullanmaktadÄ±r. Belediye 30 günde devlet memurlarÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.

- 34 AYS 11 plakalÄ± araç belediyeye göre Tanoba Belediyesi’ne satÄ±lmÄ±ÅŸken, araç akÄ±beti hakkÄ±nda Tanoba Belediyesi’ne sorulduÄŸunda, araç hakkÄ±nda bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸtir. Hatta aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaza dolayÄ±sÄ±yla belediye tazminata mahkûm edilmiÅŸtir. Belediye tazminatÄ± bütçeden ödemiÅŸtir.

- Belediyemiz hak etmeyen personele ‘aile yardÄ±mÄ±’ yapmÄ±ÅŸ, çalÄ±ÅŸan ve emekli eÅŸleri olan personel de bu yardÄ±mlarÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r.

- Belediyemiz, kendi personelleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki kurumlardaki memurlara hediye çeki daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaparak Güngören halkÄ±nÄ±n parasÄ±nÄ± hukuksuz ÅŸekilde daÄŸÄ±tmaktadÄ±r.

- Güngören Belediyesi kiraya verdiÄŸi 20 adet taÅŸÄ±nmazÄ±n muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapmamÄ±ÅŸtÄ±r.

- ‘Ambalaj ve Cam AtÄ±klarÄ± Toplama Ä°ÅŸi’ için Güngören’de iki firma yetkilendirilerek protokol yapÄ±lmÄ±ÅŸ, imtiyaz verilmiÅŸ ancak gelir elde edilmemiÅŸtir. Bu iki firma yaklaÅŸÄ±k 90 bin lira ilgili vakÄ±f ve kuruluÅŸlardan almÄ±ÅŸ, 2 milyon 800 bin lira da bu iÅŸten gelir elde etmiÅŸtir. Yani yaklaÅŸÄ±k 3 milyon lira halkÄ±n parasÄ± birilerine peÅŸkeÅŸ çekilmiÅŸtir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 16:01

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