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FotoÄŸraf: Özkan Bilgin/AA
ÅžÄ±rnak'ta havan atÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama: 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
16 KasÄ±m 2018 15:50
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'lilere yÃ¶nelik havan atÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama yaÅŸandÄ±, 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 asker yaralandÄ±.
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilçesine baÄŸlÄ± Åženoba beldesindeki üs bölgesinde, PKK'lilere yönelik havan atÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 asker yaralandÄ±.
Uludere ilçesine baÄŸlÄ± Åženoba beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde, bugün öÄŸlen saatlerinde havan atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada patlama yaÅŸandÄ±.
Patlamada 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybederken 4 asker yaralandÄ±.
YaralÄ± askerler olay yerinden yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan helikopterle alÄ±narak, ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
YaralÄ± askerlerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (ÅžÄ±rnak/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 15:52
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