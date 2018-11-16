Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± CSU liderliÄŸiniÂ bÄ±rakÄ±yor

Almanya'daÂ Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± (CSU) ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Almanya'da Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Hristiyan Sosyal Birlik Genel BaÅŸkanÄ± Horst Seehofer (CSU) parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 19 Ocak’ta bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Seehofer’in en güçlü iki halefi Markus Söder ve Manfred Weber.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel BaÅŸkanÄ± Horst Seehofer görevinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamasÄ±nÄ± somutlaÅŸtÄ±rdÄ±.

DW’nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Seehofer Münih’te yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CSU Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 19 Ocak’ta bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

19 Ocak’ta yapÄ±lacak olaÄŸanüstü parti kongresiyle partinin yeni genel baÅŸkanÄ±nÄ±n belirleneceÄŸini belirten Seehofer, “Bu kongrede parti tabanÄ±nÄ±n CSU’nun halkÄ±n güvenini nasÄ±l yeniden kazanabileceÄŸi sorusunu tartÄ±ÅŸmak için yeterince ÅŸansÄ± olacak” dedi.

Seehofer 2019’un CSU için yenilenme yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. 69 yaÅŸÄ±ndaki Seehofer olaÄŸanüstü kongreye hazÄ±rlÄ±k için CSU yönetiminin 17 AralÄ±k’ta toplanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. CSU Genel BaÅŸkanÄ± Seehofer’in en kuvvetli iki halefi Bavyera BaÅŸbakanÄ± Markus Söder ile Avrupa Parlamentosu milletvekili Manfred Weber. Horst Seehfer hafta baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CSU liderliÄŸini bÄ±rakmak istediÄŸini söylemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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