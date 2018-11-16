TaÅŸburun'un Ã§Ã¶pleri temizleniyor

Didim Belediyesi ve TaÅŸburun balÄ±kÃ§Ä±larÄ± denizde kirliliÄŸe yol aÃ§an Ã§Ã¶pleri bÃ¼yÃ¼k oranda topladÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

izmir

Gazetemizde yer alan Didim’e baÄŸlÄ± TaÅŸburun LimanÄ±nda denizde ve karada oluÅŸan çevre kirliliÄŸi yetkilileri harekete geçirdi. Ekosistemi Koruma ve DoÄŸaseverler DerneÄŸi (EKODOSD)'den verilen bilgiye göre Didim Belediyesine ait temizlik görevlilerinin yanÄ± sÄ±ra TaÅŸburun balÄ±kçÄ±larÄ± deniz ve karadaki kirliliÄŸe yol açan çöpleri büyük oranda topladÄ±.

AydÄ±n Çevre Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ve GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri de limana gelerek gerekli incelemeleri yaparken, orkinoslara ait denize atÄ±lmÄ±ÅŸ kafalar, kedi gibi hayvan ölüleri denizden toplandÄ±. Temizlik görevlileri ve balÄ±kçÄ±lar tarafÄ±ndan toplanan tonlarca çöp, belediye araçlarÄ±yla götürüldü. EKODOSD yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "TaÅŸburun LimanÄ±nda çöplerin çevreye atÄ±lmamasÄ± için bilinçlendirme ve uyarÄ± tabelalarÄ±nÄ±n dikilmesi, çöp konteynerlerinin fazlalaÅŸtÄ±rÄ±larak çöplerin zamanÄ±nda alÄ±nmasÄ±, ilgili kurumlarÄ±n sÄ±k sÄ±k limanÄ± denetlemesi, çöplerin atÄ±lmasÄ± halinde ilgili kurumlarÄ±n kirleticilere gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uygulamasÄ±, limandaki çevre sorunlarÄ±nÄ± büyük ölçüde çözeceÄŸine inanÄ±yoruz" dedi.

Didim TaÅŸburun LimanÄ±'nda â€˜bu kadarÄ± da olmazâ€™ dedirten kirlilik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 15:36

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