Viyanaâ€™daÂ Ä±rkÃ§Ä± hÃ¼kÃ¼met protesto edildiÂ 

Viyanaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± iktidarÄ±n Ä±rkÃ§Ä± ve ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± politikalarÄ±na tepki gÃ¶steren binlerce kiÅŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Avusturya’nÄ±n baÅŸkenti Viyana’da 10 binin üzerinde eylemci, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± iktidarÄ±n Ä±rkçÄ± ve ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± politikalarÄ±na tepki gösterdi. Parlamento önünde toplanan eylemciler, “IrkçÄ±lara hayÄ±r”, “Kahrolsun Naziler”, “YabancÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na hayÄ±r” yazÄ±lÄ± pankartlar açtÄ±.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) sosyal medya üzerinden MüslümanlarÄ± hedef alarak yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkçÄ± paylaÅŸÄ±ma tepki gösterenler “Hepimiz Ali’yiz” yazÄ±lÄ± pankartlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra fes takarak ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± birlikte yaÅŸam mesajÄ± verdi.

FotoÄŸraf: AÅŸkÄ±n KÄ±yaÄŸan/AA

Kentin önemli caddelerini trafiÄŸe kapatan protestocular, yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre yürüyerek Viyana Ticaret OdasÄ± önüne ulaÅŸtÄ±.

YürüyüÅŸün ardÄ±ndan yapÄ±lan konuÅŸmalarda, hükümetin Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oluÅŸturduÄŸu yapay gündemle ülkenin gerçek sorunlarÄ±nÄ±n örtbas edildiÄŸi vurgulandÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± koalisyonun çalÄ±ÅŸanlara yönelik sosyal haklarÄ± kÄ±stÄ±ÄŸÄ±na ve daha ziyade gelir düzeyi çok yüksek belirli bir sÄ±nÄ±fÄ±n arzusuna göre siyasi kararlar aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekildi.

FotoÄŸraf: AÅŸkÄ±n KÄ±yaÄŸan/AA

AVUSTURYA ÖZGÜRLÜK PARTÄ°SÄ°'NDEN IRKÇI PAYLAÅžIM

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partinin, 2019’da yürürlüÄŸe girecek yeni sigorta kartlarÄ±na iliÅŸkin sosyal medya üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, fes takmÄ±ÅŸ Ali isimli bir kiÅŸinin yeni kartlar sayesinde saÄŸlÄ±k sisteminde yasa dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlem yapamayacaÄŸÄ± anlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. IrkçÄ± görsel belirli bir grubu hedef göstererek zan altÄ±nda bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve açÄ±kça Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸtu. Tepkiler üzerine Ä±rkçÄ± görsel bütün platformlardan çekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. (ViyanaAA)

FotoÄŸraf: AÅŸkÄ±n KÄ±yaÄŸan/AA

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