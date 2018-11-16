'Psikolojik savaÅŸÄ±n dibi'

Avukat Tugay Bek Ã¶nceki gÃ¼n "FETÃ–'cÃ¼ eski subay cezaevinde avukatÄ±yla basÄ±ldÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla servis edilen habere dair yazdÄ±.

Tugay BEK

Avukat

“Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde yer alan ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan eski yüzbaÅŸÄ±nÄ±n, cezaevindeki görüÅŸme odasÄ±nda avukatÄ±yla cinsel iliÅŸkiye girerken basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklinde haberler, önceki günkü haber sitelerinde ve medya organlarÄ±nda günün en önemli olayÄ± olarak sunuldu. Her ÅŸeyi ile birebir aynÄ± olarak yayÄ±nlanan bu haberlerin tek merkezden basÄ±na servis edildiÄŸi fazlasÄ± ile ortadaydÄ±. Habere göre, avukat ve müvekkilinin kameranÄ±n görüÅŸ açÄ±sÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören infaz koruma memurlarÄ± bu duruma müdahale ettikten sonra, olayÄ± tutanaÄŸa baÄŸlayÄ±p SavcÄ±lÄ±ÄŸa ve Baroya bilgi vermiÅŸler.

Güya avukat ve müvekkilinin isimleri kÄ±saltÄ±larak verilmiÅŸse de haberin içeriÄŸinde verilen kimi kritik unsurlar üzerinden merak eden herkesin basit bir internet araÅŸtÄ±rmasÄ± ile dahi bu kiÅŸilerin kimlik bilgilerine ulaÅŸmasÄ±nÄ±n hiç de zor olmayacaÄŸÄ± ortada.

6-7 metrekare geniÅŸliÄŸinde, en az iki cephesinin bütünü ile camla kaplÄ± olduÄŸu, infaz koruma memurlarÄ± ve kameralarla izlenebilen bir alanda böylesi bir olayÄ±n vuku bulmasÄ± elbette mümkün deÄŸil. Haberin düzmece olduÄŸu hususunda mesleÄŸin içindeki avukatlarÄ±n en ufak bir kuÅŸkusu olmasa da hedef kitle ikna edilmiÅŸ olabilir.

Ä°NSANLIK ONURU HEDEFTE

Devletin terörle mücadelenin önemli bir unsuru olarak gördüÄŸü psikolojik harbin bir parçasÄ± olarak bu komplonun tezgahlandÄ±ÄŸÄ± ve haberin bir merkezden servis edildiÄŸi çok açÄ±k. Bu tezgahÄ± kuranlar, “Terör örgütünün” yanÄ± sÄ±ra avukatlÄ±ÄŸÄ± da itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmakla bir taÅŸla iki kuÅŸ vurmayÄ± düÅŸünmüÅŸ olmalÄ±lar. Gözünü karartmÄ±ÅŸ olan itibar cellatlarÄ± toplumun en geri duygularÄ±ndan, homofobiden medet umar hale gelmiÅŸlerdir. Devletin mücadele içinde olduÄŸu muhtelif “terör örgütlerinde sapkÄ±n iliÅŸki ve tecavüzlerin” yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dair benzer haberler periyodik olarak basÄ±na servis ediyor. Bu kadar akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± bir senaryoya yÄ±llarÄ±n Cumhuriyet Gazetesi’nin dahi hiçbir tereddüt ve soru iÅŸareti koymadan, servis edildiÄŸi hali ile aynen vermesi karÅŸÄ±sÄ±nda kusuru, bu haberlere inanan vatandaÅŸa yüklemek de çok zor. Bu tarz sansasyonel haberlerin, gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± sonradan ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda ise aynÄ± medya organlarÄ± bir haber deÄŸeri görmeyecektir.

Dün devlet katÄ±nda en muteber cemaatken bugün azÄ±lÄ± terör örgütü haline gelenlerin, zulmettiÄŸi, canÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± kesimler, öfkelerinde ziyadesiyle haklÄ± da olsalar, bu yapÄ±ya karÅŸÄ± verilen mücadelede kara propagandaya ve "FETÖ"cü yöntemlere prim vermemelidir. Zira burada kirlenen yalnÄ±zca “FETÖ"cüler deÄŸil hepimizin nefes aldÄ±ÄŸÄ± ortak toplumsal havadÄ±r.

AVUKATLAR TEHDÄ°T ALTINDA

AvukatlÄ±k mesleÄŸi, tarihi boyunca hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar sistematik saldÄ±rÄ± ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma kampanyasÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Üç polisin hakkÄ±nÄ±zda tutacaÄŸÄ± tutanakla bir anda kendinizi cezaevinde bulabileceÄŸiniz gibi iki gardiyanÄ±n kendi aralarÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tutanakla bir daha toplum içine çÄ±kamayacak hale gelmeniz de mümkün. Bunun için iktidara muhalif olmanÄ±z da gerekmez, muktedirin yanÄ±nda yer almamak gadre uÄŸramanÄ±z için yeterlidir.

Türkiye’de OHAL boyunca 1488 avukat zulme varan kötü muameleye maruz kalmÄ±ÅŸ, 572 avukat tutuklanmÄ±ÅŸ, 79 avukat ise hapis cezasÄ±na mahkûm olmuÅŸtur. Ä°ktidarÄ±n avukatlara yönelik öfkesi ve saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda her geçen gün artan adalet özlemi yatmaktadÄ±r. AvukatlÄ±k mesleÄŸi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±larak ve suçla özdeÅŸ gösterilerek eÅŸitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi karÅŸÄ±sÄ±nda toplumda tereddüt yaratÄ±lmak istenmektedir.

Bu ülkede yurttaÅŸlarÄ±n malÄ±, canÄ±, hürriyetinin yanÄ± sÄ±ra ÅŸerefi de tehdit altÄ±ndadÄ±r. Bu topyekun saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda haklarÄ±n hukuksal bir koruma altÄ±nda olduÄŸunu söylemek ise ne yazÄ±k ki mümkün deÄŸil.

Çürüyen, kirlenen ve de çirkefleÅŸen düzene karÅŸÄ± “eÅŸref-i mahlukatÄ±n” ilanihaye boyun eÄŸmesi elbette mümkün deÄŸildir.

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