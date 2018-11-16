Ã‡iftÃ§iyi elektrik Ã§arptÄ±:Â Borcu olan Ã§ok, yapÄ±landÄ±ran az!

TarÄ±msal sulama abonelerinin elektrik borÃ§larÄ± milyonu aÅŸtÄ±, yapÄ±landÄ±rmaya mÃ¼racaat edenlerin sayÄ±sÄ± beklenenin Ã§ok altÄ±nda kaldÄ±.

Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez’in verdiÄŸi bilgiye göre, tarÄ±msal sulama abonelerinin elektrik borçlarÄ± milyonu aÅŸtÄ±. YapÄ±landÄ±rmaya müracaat edenlerin sayÄ±sÄ± ise beklenenin çok altÄ±nda kaldÄ±.

Bakan Dönmez'in , 8 bin 939 üreticinin yapÄ±landÄ±rma baÅŸvurusunda bulunurken, yapÄ±landÄ±rmaya müracaat etmeyen üreticilerin faizsiz anapara borcu 1 milyon 760 bin TL’yi buluyor.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi sorularÄ± cevaplayan Bakan Dönmez, yapÄ±landÄ±rma iÅŸlemi için baÅŸvuru yapmayan tarÄ±msal sulama abonelerine telefon ve posta yoluyla bilgilendirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

Bakan Dönmez, “YapÄ±landÄ±rma iÅŸlemi yapÄ±lan tarÄ±msal sulama abonelerinin yaklaÅŸÄ±k 136 bin TL tutarÄ±ndaki gecikme zammÄ±na af uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

YAPILANDIRMANIN KAPSAMI GENÄ°ÅžLETÄ°LMELÄ°

TarÄ±msal sulamadan kaynaklanan enerji borçlarÄ±yla ilgili yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n beklenenin çok alÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Fethi Gürer ÅŸu yorumu yaptÄ±: “YapÄ±landÄ±rmanÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n üreticilerin lehine geniÅŸletilmesi gerekiyor. SayÄ±n Bakan’Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre On binlerce çiftçiden sadece 8 bin 900 çiftçi müracaat etmiÅŸ ve bunlarÄ±n trilyonlarÄ± aÅŸan borçlarÄ±nÄ±n sadece 135 bin lirasÄ± af kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ. Büyük çoÄŸunluk yapÄ±landÄ±rmaya müracaat edememiÅŸ. O nedenle yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilerek, on binlerce çiftçinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyete çözüm bulunmasÄ± gerekmektedir”. (HABER MERKEZÄ°)

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