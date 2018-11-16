25 KasÄ±m Antalya KadÄ±n Platformu: SokaÄŸa, eyleme, Ã¶zgÃ¼rleÅŸmeye

25 KasÄ±m Antalya KadÄ±n Platformu, 25 KasÄ±m kapsamÄ±nda yapacaklarÄ± etkinlikleri aÃ§Ä±kladÄ±.

25 KasÄ±m Antalya KadÄ±n Platformu, 25 KasÄ±m kapsamÄ±nda yapacaklarÄ± etkinlikleri açÄ±kladÄ±. Büro Emekçileri SendikasÄ± Antalya Åžubesinde düzenledikleri toplantÄ±da kadÄ±nlar, “Erkek-devlet ÅŸiddetine karÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ± sokaÄŸa, eyleme, özgürleÅŸmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Aynur Seyrek, “KadÄ±na yönelik ÅŸiddet, her gün farklÄ± ÅŸekillerde yaÅŸamlarÄ±mÄ±za ve haklarÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmaya devam ediyor. KadÄ±n katliamlarÄ±, taciz, tecavüz ve çocuk istismarlarÄ±nÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor.

DerinleÅŸen ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± bizlere ödetmek isteyen AKP iktidarÄ±, boÅŸanma sonrasÄ± nafaka hakkÄ±mÄ±za dahi saldÄ±rarak bizleri daha da yoksullaÅŸtÄ±rmak istiyor, güvencesizlik ve erkek ÅŸiddeti arasÄ±nda tercih yapmaya zorluyor” diye konuÅŸtu. AçÄ±klamanÄ±n tamamÄ± ÅŸöyle:

Ä°ktidarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ± biz kadÄ±nlara yoksulluk ve gözyaÅŸÄ± olarak yansÄ±makta iken, muhalif kadÄ±nlara yönelik tutuklama ve gözaltÄ± terörü ile politika yapma hakkÄ±mÄ±z engellenmek istenmektedir. Cezaevlerinde siyasi tutsak kadÄ±nlar baskÄ± ve tacize maruz kalmakta, birçok kadÄ±n çocuÄŸunu cezaevi koÅŸullarÄ±nda büyütmek zorunda bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r. Devletin kadÄ±n politikalarÄ±na ve erkek ÅŸiddetine karÅŸÄ± sessiz kalmÄ±yor; kadÄ±nlar olarak kendi sözümüzü söylemek için sokaÄŸa çÄ±kÄ±yoruz! EmeÄŸimize, bedenimize ve kimliÄŸimize sahip çÄ±kmak için; sömürüye, milliyetçiliÄŸe, militarizme, homofobiye ve savaÅŸa karÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ±n mücadelesini ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yükseltmek için alanlara çÄ±kÄ±yoruz.

LGBTÄ°’lerin temel hak ve özgürlükleri anayasal güvence altÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± sürece nefret cinayetlerinin sonunun gelmeyeceÄŸini biliyoruz ve homofobiye-transfobiye karÅŸÄ± ses çÄ±karÄ±yoruz!

Åžiddetsiz bir dünya talebimizi daha güçlü haykÄ±rmak için bütün kadÄ±nlarÄ±n sesini,

sesimize katmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!

YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±!

25 KASIM ANTALYA KADIN PLATFORMU 25 KASIM ETÄ°NLÄ°KLERÄ°

â– 18 KasÄ±m Pazar günü 14.00’te AydÄ±n Kanza Kültür Salonu’nda nafaka hakkÄ± konulu panel düzenlenecek.

â– 19 KasÄ±m Pazartesi günü 12.30’da Güllük Postanesinden kadÄ±n mahpuslara dayanÄ±ÅŸma kartlarÄ± gönderilecek

â– 25 KasÄ±m’da AydÄ±n Kanza ParkÄ±’nda 14.00’te buluÅŸacak kadÄ±nlar Cumhuriyet MeydanÄ±’na yürüyecek. (Antalya/EVRENSEL)

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