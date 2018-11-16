Ä°stanbul Kitap FuarÄ±â€™nda son Ã¼Ã§Â gÃ¼n

UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±â€™nÄ±n sona ermesine Ã¼Ã§ gÃ¼n kaldÄ±. KitaplarÄ± okurlarla buluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸan yayÄ±nevlerinin umudu fuarÄ±n son gÃ¼nleri...

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±’nÄ±n sona ermesine üç gün kaldÄ±. Ä°lk haftaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda fuara ve kitaplara olan ilginin azaldÄ±ÄŸÄ± gözlemleniyor. Bunda birçok neden etkili... Özellikle yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektöründe yaÅŸanan kaÄŸÄ±t krizinden kaynaklÄ± kitap fiyatlarÄ±nÄ±n oldukça yüksek olmasÄ± bunun baÅŸlÄ±ca nedeni. Metrobüs çilesi çekerek fuara ulaÅŸmanÄ±n yanÄ±nda, giriÅŸte alÄ±nan sekiz liralÄ±k ayak bastÄ± parasÄ± diÄŸer nedenler. Hal böyle olunca, okur için internetten kitap sipariÅŸi vermek daha rahat ve daha ekonomik bir yöntem.

FuarÄ±n en büyük artÄ±sÄ±, yazarlarÄ±, ÅŸairleri ve çizerleri okurlarla buluÅŸturmasÄ±... Bu konuda büyük fÄ±rsatlar sunmaya devam ediyor. Okurlar da kitabÄ±nÄ± imzalatmak ve söyleÅŸisini dinlemek istediÄŸi edebiyatçÄ±nÄ±n fuarda olduÄŸu günlere göre gidiÅŸini belirliyor biraz. Ä°lk yedi günde kitap imzalatmakta zorluk çekmeyen okurlar geçen yÄ±llara göre daha rahat alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±p, fuarÄ± rahatlÄ±kla dolaÅŸabildi.

FUAR KÜÇÜK ÇOCUKLAR Ä°ÇÄ°N EZÄ°YET!

Hafta içi günlerde okullar düzenlediÄŸi turlarla öÄŸrencileri kitap fuarÄ±na getiriyor. Küçük yaÅŸtaki çocuklarÄ± kitaplarla ve yazarlarla tanÄ±ÅŸtÄ±rmak açÄ±sÄ±ndan önemli bir giriÅŸim olsa da, özellikle ilkokul çaÄŸÄ±ndaki çocuklar ve öÄŸretmenleri için kitap fuarÄ± tam bir eziyete dönüÅŸüyor. Kaybolan çocuklarÄ± bulmak için fuar süresince anonslar çekiliyor. ÖÄŸretmenler de haliyle çocuklarÄ±n daÄŸÄ±lmadan fuarÄ± dolaÅŸabilmesi için yoÄŸun çaba sarf ediyor. Ä°lerleyen yÄ±llarda Ä°stanbul Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ve TÜYAP’Ä±n bu konuda bir çalÄ±ÅŸma yapmasÄ± gerekiyor.

FotoÄŸraf: Kadir Ä°ncesu

UMUTLAR HAFTA SONUNA KALDI

KaÄŸÄ±t krizinin pençesinde kitap basmaya ve eserlerini okurlarla buluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸan yayÄ±nevleri umudunu fuarÄ±n son iki gününe baÄŸlamÄ±ÅŸ durumda. Geçen pazar günü Ä°stanbul Maratonu nedeniyle köprünün kapalÄ± olmasÄ± birçok okurun fuara ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± engelledi ve kitap satÄ±ÅŸlarÄ±na yansÄ±dÄ±. Ama ÅŸu kesin ki, yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektöründeki kriz devam ettiÄŸi ve etiketlerdeki bu fiyatlar bu seviyede olduÄŸu sürece, kitap fuarlarÄ± okurlar için gezi alanÄ±ndan öteye gitmeyeceÄŸi aÅŸikar.

FotoÄŸraf: Kadir Ä°ncesu

SANAT FUARINDA DA AYNI MANZARA

Kitap fuarÄ±yla aynÄ± zamanda devam eden Ä°stanbul Sanat FuarÄ±’nda da benzer bir manzara söz konusu. Geçen yÄ±llara göre sanat fuarÄ±na da ilgi az. Ama sanat fuarÄ±nÄ±n sorunu sadece ilgi azlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. Galeri sahipleri ve ressamlar ziyaretçilerin eserlere yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan da rahatsÄ±z. Çünkü tablolarÄ±n selfie yapmak için dekor olarak kullanÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca daha çok kitap fuarÄ±na gelenlerin geçerken uÄŸradÄ±ÄŸÄ± sanat fuarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor.

ADNAN ÖZYALÇINER 85 YAÅžINDA

Türkiye edebiyatÄ±nÄ±n usta kalemi Adnan ÖzyalçÄ±ner’in 85. yaÅŸÄ±, 37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±’nda kutlandÄ±. Türkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS) tarafÄ±ndan düzenlenen panelde usta edebiyatçÄ± ÖzyalçÄ±ner’i, TYS Yönetim Kurulu Üyeleri C. HakkÄ± Zariç, Nalan Çelik ve Tahir Åžilkan anlattÄ±.

FotoÄŸraf: Kadir Ä°ncesu

ÖZYALÇINER’Ä°N Ä°STANBUL’U

Adnan ÖzyalçÄ±ner, anlattÄ±klarÄ±nÄ± emekçilerin sÄ±nÄ±fsÄ±z, sömürüsüz yaÅŸam mücadelesine baÄŸlar. Öykülerinde ülkemizin son 65 yÄ±ldaki deÄŸiÅŸiminin izlerini görebileceÄŸimizi dile getiren Tahir Åžilkan “Adnan ÖzyalçÄ±ner, edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸayan en büyük ustalarÄ±ndandÄ±r. Öykülerinde öncelikle Ä°stanbul’u anlatmÄ±ÅŸtÄ±r; Ä°stanbul’un kenar mahalle insanlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ±, toplumla olan iliÅŸkilerini, yaÅŸadÄ±klarÄ± çeliÅŸkileri, duygu ve düÅŸüncelerini de yansÄ±tan içsel gerçekleriyle birlikte, gözlemlere dayanan, betimlemeci bir anlatÄ±mla yansÄ±tan eserler verdi. Adnan ÖzyalçÄ±ner, toplumcu gerçekçi bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla, ülke gerçeklerini, emekçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± insancÄ±l yönü güçlü anlatÄ±larla yazmaya devam ediyor” dedi.

BAÅžKALDIRI VE ISRAR

Adnan ÖzyalçÄ±ner; Kemal Özer, Hilmi Yavuz, Onat Kutlar, AsÄ±m Bezirci, Edip Cansever, Konur Ertop, Demir Özlü, Erdal Öz, DoÄŸan HÄ±zlan, Ülkü Tamer ve daha baÅŸka arkadaÅŸlarÄ±yla, gençliÄŸinin baÅŸÄ±nda kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n siyasi iktidarÄ± Demokrat Parti ve edebiyat anlayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸkaldÄ±ran bir kuÅŸaktan geliyor. KurduklarÄ± ‘a dergisi’ni özgürlüÄŸün geldiÄŸini düÅŸünerek yayÄ±nlamaya son veren, baktÄ±lar ki ‘özgürlük gelmemiÅŸ’ dergiyi tekrar yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan bir kuÅŸak. C. HakkÄ± Zariç, ÖzyalçÄ±ner’in “Yeni a kapanÄ±rsa ne yaparÄ±z,” bahsi geçtiÄŸinde “Yine a’yÄ± açarÄ±z” diyen Ä±srarÄ±n temsilcisi olduÄŸunu vurguladÄ±.

EMEKÇÄ°LERÄ°N YAZARI

Öykülerinde kimlerin olduÄŸunu anlatan Nalan Çelik, göç edenleri, devletin iÅŸbirlikçisi olanlarÄ±, varsÄ±llaÅŸanlarÄ±, konfeksiyon atölyesindeki kadÄ±n iÅŸçileri ve emekçileri yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkat çekti. YazdÄ±ÄŸÄ± öykülerin hayatÄ±n içinden olduÄŸu için güncelliÄŸini yitirmediÄŸini söyleyen Çelik, “85 yÄ±lÄ±nÄ±n 65’inde emekçileri yazmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

‘ÇEVÄ°RMENLERÄ° KÖLELÄ°K SÖZLEÅžMELERÄ°NE MECBUR EDEMEZLER’

Öte yandan Çevirmenler Meslek BirliÄŸi (Çevbir) yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektöründe yaÅŸanan ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± çevirmenlere çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. BazÄ± yayÄ±nevlerinin krizi gerekçe göstererek çevirmenlerin mevcut sözleÅŸmelerini feshetmek veya sözleÅŸmelerine yeni maddeler eklemek için baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çevbir, “Sanki döviz krizini çevirmenler çÄ±karmÄ±ÅŸ; sanki kâÄŸÄ±dÄ±n Türkiye’de üretilmesine çevirmenler engel olmuÅŸ; sanki kâÄŸÄ±t piyasasÄ±nda spekülasyonlarÄ± çevirmenler yapÄ±yormuÅŸ gibi, döviz ve kâÄŸÄ±t krizinin faturasÄ±nÄ± çevirmene kesmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

Kitap çevirmenlerine çaÄŸrÄ± yapan Çevbir, “Mevcut iliÅŸkiler aÄŸÄ± içinde, her ÅŸey gibi iyi çevirinin de bir ücreti var; yabancÄ± yayÄ±nevinin telifini, matbaanÄ±n parasÄ±nÄ±, daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±larÄ±n payÄ±nÄ± kesemeyen bu ‘büyük’, ‘güçlü’ yayÄ±nevleri, çevirmenleri kölelik sözleÅŸmelerine mecbur edemezler. Bütün kitap çevirmenlerini bu kölelik ÅŸartlarÄ±nÄ± reddetmeye, uygulanan baskÄ±lara direnmeye, yasal ve ekonomik haklarÄ±nÄ± savunmak için Çevbir’de örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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