GÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi, nasÄ±l can alan bir tartÄ±ÅŸmaya dÃ¶ndÃ¼?

DÄ°SK - Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacanâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi ve sonrasÄ±ndaki geliÅŸmeler, arkada yanÄ±tlanmasÄ± gereken Ã§okÃ§a soru bÄ±raktÄ±.

Arzu YALÇIN

Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan’Ä±n ziyaret için gittiÄŸi lastik fabrikasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± haberi binlerce lastik iÅŸçisine ev sahipliÄŸi yapan Kocaeli’de, deyim yerindeyse bomba etkisi yarattÄ±. OlayÄ±n duyulduÄŸu andan itibaren "nasÄ±l" ve "neden" sorularÄ±nÄ±n yüksek sesle sorulduÄŸu kentte, zaman ilerledikçe ortaya çÄ±kan geliÅŸmeler bu sorulara yenilerini ekledi.

Zira cinayeti iÅŸlediÄŸi söylenen kiÅŸi sendika üyesi bir iÅŸçiydi ve cinayet Abdullah Karacan’Ä±n ruhsatlÄ± silahÄ± ile iÅŸlenmiÅŸti. Üstelik saldÄ±rÄ±da yaralananlar arasÄ±nda sendikanÄ±n Sakarya ÅŸube yöneticilerinden biri ile iÅŸyeri temsilcisi vardÄ±. Olay yerinden kaçarken yakalanan iÅŸçi S.U, ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sonrasÄ±nda ifadesi ve olay anÄ±na ait görüntüler de basÄ±na yansÄ±dÄ±. Gerek iÅŸçi S.U.’nun ifadeleri gerekse de bu ifadeleri doÄŸrulayan görüntüler arkada yanÄ±tlanmasÄ± gereken çokça soru bÄ±raktÄ±.

GÖREV YERÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°!

Ölen bir sendika genel baÅŸkanÄ±, öldürdüÄŸü söylenen kiÅŸi de sendikanÄ±n üyesi bir iÅŸçi. Olay mahalli ise sendikanÄ±n temsilcilik odasÄ±. Sakarya Emniyet MüdürlüÄŸünden olayla ilgili ÅŸu açÄ±klama yapÄ±ldÄ±:

“ÅžahsÄ±n (ÅŸüpheli) fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan S.U. olduÄŸu, iÅŸyerindeki görev yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle sendika yetkilileri ile tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kan kargaÅŸa sÄ±rasÄ±nda Genel BaÅŸkan Abdullah Karacan’a ait taÅŸÄ±ma ruhsatlÄ± silahÄ± alarak olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” DÄ±ÅŸardan bakÄ±nca son derece basit gibi görünen “görev yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi” hususu; can veren, can alan bir tartÄ±ÅŸmaya nasÄ±l büründü? Bir iÅŸçinin sendikasÄ±yla, bir sendikacÄ±nÄ±n üyesiyle kurduÄŸu iliÅŸkide böyle bir aÅŸamaya nasÄ±l gelinebilir? NasÄ±l bir sendikal anlayÄ±ÅŸ dolaylÄ±/dolaysÄ±z bu sonuca neden olmuÅŸtur?

Bu sorulara yanÄ±tÄ±; bizzat tanÄ±klÄ±k ettiÄŸim bir dönemi ve o dönemde yaÅŸanÄ±lanlarÄ± yeniden hatÄ±rlatarak birlikte arayalÄ±m istiyorum. Bu sorulara yanÄ±t aramanÄ±n, doÄŸru sonuçlar çÄ±karmanÄ±n sendikal hareket ve her sektörden iÅŸçi için elzem, bu vahim olay sonrasÄ± ise kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu düÅŸünüyorum.

BU KARARIN SONUÇLARI KÖTÜ OLACAK

2008 yÄ±lÄ± lastik iÅŸ kolunda toplu sözleÅŸme yÄ±lÄ±ydÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda grevleri AKP hükümeti eliyle yasaklanan lastik iÅŸçileri, ekonomik kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderilmesi ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle 2008 sözleÅŸmesine hazÄ±rlandÄ±lar. Ä°ÅŸçiler, fabrikada o dönem yapÄ±lan temsilcilik seçimlerinde, taleplerinin elde edilmesi için mücadele edeceÄŸini düÅŸündükleri temsilcileri seçmiÅŸti. Temsilciler lastik iÅŸçilerini yanÄ±ltmamÄ±ÅŸ, 2008 sözleÅŸmesi fabrikada daÄŸÄ±tÄ±lan anketler, iÅŸçilerle yapÄ±lan toplantÄ±larla iÅŸçilerin talepleri doÄŸrultusunda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Pirelli, Brisa ve Goodyear AdapazarÄ±’da yeni seçilen temsilciler ÅŸube yönetimine ve genel merkez yönetimine “Ä°ÅŸçilere sorulmadan sözleÅŸme imzalanmayacak” kararÄ±nÄ± da el birliÄŸiyle kabul ettirmiÅŸti. Lastik patronlarÄ± ile süren görüÅŸmeler patronlarÄ±n enflasyon zammÄ±nÄ± dayatmasÄ± nedeniyle tÄ±kanmÄ±ÅŸ, fabrikalarda grev sesleri yükselmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Greve çÄ±kmaya saatler kala patronlarla süren görüÅŸmelerde Sendika Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan sözleÅŸmeyi baÄŸÄ±tlama yönünde bir eÄŸilim gösterirken, temsilciler “iÅŸçilere sorulacak” ilkesini hatÄ±rlattÄ±. 1 Haziran sabahÄ± alÄ±nan karar gereÄŸi fabrikalarÄ± gezen ve sözleÅŸmeyi kavgasÄ±z imzalama eÄŸilimi taÅŸÄ±yan Karacan, ilk ÅŸoku AdapazarÄ± Goodyear’da yaÅŸadÄ±. AdapazarÄ± Goodyear iÅŸçisi greve “evet” derken, onu sÄ±rasÄ±yla Pirelli, Brisa fabrikalarÄ± izledi. Otoritesinin sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisseden Karacan’Ä±n Pirelli’deki grev oylamasÄ± sonrasÄ± fabrikadan çÄ±karken gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadaki yüz ifadesi ve sarf ettiÄŸi sözler dün gibi hatÄ±rÄ±mda. O açÄ±klamada “Bu kararÄ±n sonuçlarÄ± kötü olacak” demiÅŸti Karacan, öyle de oldu...

Sendika genel merkez ve ÅŸube yönetimlerine raÄŸmen greve çÄ±kan lastik iÅŸçileri, grevi 14 gün sürdürdü. 14 günün ardÄ±ndan anlaÅŸmaya varÄ±lÄ±rken lastik fabrikalarÄ±nda sular durulmak bilmedi.

Grev kararÄ± alÄ±nmasÄ±nda etkili olduÄŸu düÅŸünülen fabrikalarda, 2008 ekonomik krizi imdada yetiÅŸmiÅŸ, takip eden aylar sendika yönetimine muhalif iÅŸçilerin sÄ±rasÄ±yla AdapazarÄ± Goodyear, Pirelli ve Brisa’dan tasfiyesine dönüÅŸtürülmüÅŸtü.

O dönem çÄ±ban baÅŸÄ± olarak görülen, Pirelli lastik fabrikasÄ± iÅŸyeri temsilcileri idi. Fabrikada görevli 5 iÅŸyeri temsilcisi ve bir ÅŸube amatör yöneticisi, mahkeme kararlarÄ± ile sonradan asÄ±lsÄ±z olduÄŸu kanÄ±tlanan iddialarla Lastik-Ä°ÅŸ Genel Merkezi tarafÄ±ndan görevden alÄ±ndÄ±. Tarihler 14 AÄŸustos 2008’i göstermekteydi. Görevden alÄ±ndÄ±klarÄ± gün fabrika önünde açÄ±klama yapan temsilciler, görevden alÄ±nmalarÄ±nÄ±n esas gerekçesinin 2009 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak ÅŸube kongresi öncesi muhalifleri temizlemek olduÄŸunu söylemiÅŸlerdi. Takvim hÄ±zlÄ± ilerledi ve sendika tarafÄ±ndan görevden alÄ±nan temsilciler 22 AÄŸustos 2008 tarihinde iÅŸten atÄ±ldÄ±. O gün temsilciler, “Bize grevin bedelini ödettiler” demiÅŸlerdi.

Sendika yönetimine muhalif iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± 2008 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ± ve yeni yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nda da sürdü. SÄ±rasÄ±yla Brisa’dan 64 iÅŸçi, Pirelli’den 30 iÅŸçi, AdapazarÄ± Goodyear fabrikasÄ±nda da 28 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Gerekçe ekonomik kriz olarak iddia edilse de sonrasÄ±nda iÅŸçilerce kazanÄ±lan davalar da göstermiÅŸtir ki; gerekçe bu iÅŸçilerin muhalif olmalarÄ±dÄ±r.

YASADAN BÄ°ZE NE!

Lastik fabrikalarÄ±nda daha önce de, örneÄŸin 2001 yÄ±lÄ±nda da, kriz bahane edilip sendika yönetimine muhalif iÅŸçiler iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama ilk kez 2008 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler, iÅŸten çÄ±karÄ±lsalar da yÄ±lmamÄ±ÅŸ, geri adÄ±m atmamÄ±ÅŸ, aylar hatta yÄ±llar süren bir fiili ve hukuki mücadelenin içine girmiÅŸlerdir. 2009 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak Lastik-Ä°ÅŸ Kocaeli Åžube Kongresi öncesi, iÅŸyerlerinde yapÄ±lacak delege seçimlerine sendikalar kanunundan doÄŸan haklarÄ± ile aday olmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ± atÄ±lan iÅŸçiler. Delege seçimlerine aday olma süreci hiç de kolay olmadÄ±. Brisa iÅŸçilerinin adaylÄ±k baÅŸvurusu “TüzüÄŸe aykÄ±rÄ±”, “Yasadan bize ne” denilerek geri çevrilirken, iÅŸçilerin adaylÄ±klarÄ± ancak Kocaeli 4. Ä°ÅŸ Mahkemesi hakimi ile ÅŸubeye giderek baÅŸvuru yapmalarÄ± üzerine kabul edildi. AynÄ± yöntemi Pirelli iÅŸçilerinin de yapacaÄŸÄ±nÄ± öngören sendika yöneticileri, ÅŸube kapÄ±larÄ±na kilit vurarak iÅŸçilerin içeri girmesini engelledi. Pirelli iÅŸçileri, aylar süren mahkeme sonucu delege seçimlerini iptal ettirerek yeniletebildi.

Sadece atÄ±lan iÅŸçiler deÄŸil o dönem içerde bilfiil çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin mücadelesini de anmadan geçmemek gerekiyor. Brisa’da iÅŸten atmalarÄ±n olduÄŸu bir ortamda fabrikada yapÄ±lan delege seçimlerinde, atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±na sahip çÄ±kan iÅŸçiler 52 iÅŸçiyi delege seçtirmeyi baÅŸardÄ±. 64 delegenin 52’si atÄ±lan iÅŸçilerden oluÅŸtu. Bu lastik fabrikalarÄ±nda bir ilkti. Pirelli’de ise arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± engellenen 400 iÅŸçi oy kullanmadÄ±.

2 YIL SONRA GELEN MAHKEME KARARI

Bu mücadeleler sonucunda mahkeme yoluyla Pirelli’de delege seçimlerinin yenilenmesi kararÄ± aldÄ±ran atÄ±lan lastik iÅŸçileri, o dönem DÄ°SK yönetimini ziyaret ederek dilekçeler yazmÄ±ÅŸ, Pirelli fabrikasÄ±nda seçimlerin ÅŸeffaf yapÄ±lmasÄ± için gözlemci olma çaÄŸrÄ±larÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. O dönemki DÄ°SK yöneticileri, iÅŸçilerin bu çaÄŸrÄ±larÄ±na yanÄ±t vermedi. AtÄ±lan iÅŸçilerin aday olmasÄ±na raÄŸmen sandÄ±k baÅŸÄ±nda olamadÄ±ÄŸÄ±, içerdeki iÅŸçilere türlü baskÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, DÄ°SK’in “Gözlemci ol” çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± dikkate almadÄ±ÄŸÄ± seçimlerden galip çÄ±kan kuÅŸkusuz Karacan ve desteklediÄŸi liste oldu.

Muhalif iÅŸçilerin Kocaeli ÅŸube kongresinin iptali istemiyle açtÄ±ÄŸÄ± dava ise 2010 yÄ±lÄ±nda sonuçlandÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan Brisa iÅŸçileri tarafÄ±ndan açÄ±lan davada iÅŸçiler haklÄ± bulunurken YargÄ±tay, Åžube Kongresinin 8 KasÄ±m 2010 tarihinde yenilenmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±. Lakin iÅŸten atmalarÄ±n üzerinden 2 yÄ±l geçmesi, atÄ±lan iÅŸçilerin çoÄŸunluÄŸunun baÅŸka sektörlerde iÅŸ bulmasÄ± sebebiyle Lastik-Ä°ÅŸ üyelikleri düÅŸmüÅŸtü. Bu nedenle atÄ±lan iÅŸçiler delege seçimlerine katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±. O gün ÅŸunu söylemiÅŸti iÅŸçiler: Bu ÅŸartlar altÄ±nda yapÄ±lan kongre hukuki olmadÄ±ÄŸÄ± gibi meÅŸru da deÄŸildir...

2008 ve 2009 yÄ±lÄ±nda iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler sadece delege seçimleri ve kongre iptali davalarÄ±nÄ± kazanmadÄ±lar, tamamÄ± iÅŸe iade davalarÄ±nÄ± da kazandÄ±. Lakin o tarihten sonra bir daha lastik fabrikalarÄ±nda temsilcilik seçimleri yapÄ±lmadÄ±. Bir daha sözleÅŸme taslaklarÄ± iÅŸçilerin talepleri doÄŸrultusunda hazÄ±rlanmadÄ±. AtanmÄ±ÅŸ temsilciler ve bu temsilcilerin belirlediÄŸi delegelerle ÅŸube ve genel merkez kongreleri gerçekleÅŸtirildi.

Ä°ÅžÇÄ°LERE BAYRAM DAYAÄžI!

Az çok sesi çÄ±kan, patronun uygulamalarÄ±na itiraz eden, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle bel, boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± gibi meslek hastalÄ±klarÄ±na yakalanan iÅŸçiler peyderpey iÅŸten atÄ±ldÄ±. 9 Åžubat 2011 yÄ±lÄ±nda Evrensel’de yer alan bir haber, lastik fabrikalarÄ±nda sadece 3 yÄ±lda yaÅŸanan deÄŸiÅŸimi göstermesi açÄ±sÄ±ndan çarpÄ±cÄ±. 2008 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan iÅŸten atmalara atÄ±fla ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor bir Pirelli iÅŸçisi: Fabrikada delege seçimlerinden sonra da iÅŸten atmalar devam etti. Muhaliflerin listesinden delege adayÄ± olan iki iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Sendika yöneticilerini ya da temsilcileri eleÅŸtiren iÅŸçiler fabrika içerisinde saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±, darbedildi. Arka arkaya yaÅŸanan bu geliÅŸmeler üzerine iÅŸçi, iÅŸverenin her dediÄŸini yapar hale geldi. Çünkü güvenmesi gereken sendikasÄ±na güvenemez hale geldi. Ä°ÅŸverenden çok sendika yöneticisinden korkar oldu. Bu da tabii iÅŸverenin elini güçlendirdi.

FABRÄ°KADA Ä°ÅžÇÄ° DÖVÜLDÜ

Muhalif iÅŸçilerin sendika yöneticilerince darp ve tehdit edildiÄŸi iddialarÄ± yeni iddialar deÄŸil maalesef. 2009 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan iÅŸten atmalarda da gündeme gelmiÅŸti. 31 Ocak 2009 tarihinde Evrensel’de yer alan haberde, Pirelli iÅŸçisi Fikret Dal “Temsilci arkadaÅŸlarÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±ndan sonra Abdullah Karacan’la bir tartÄ±ÅŸmamÄ±z oldu. Üzerime yürüdü, bana vurmaya kalktÄ±. Biz atÄ±lan eski temsilcilere destek verdiÄŸimiz için bunlarÄ± yaÅŸadÄ±k. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z atÄ±ldÄ±ktan sonra bizi de diskalifiye etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar” ifadelerini kullanÄ±yor. Karacan’Ä±n kendisine aÄŸza alÄ±nmayacak küfürler de ettiÄŸini söyleyen Dal, sadece kendisinin deÄŸil 4 iÅŸçinin daha sendika yöneticilerinin fiili saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti ve ÅŸunlarÄ± söyledi: Pirelli’de artÄ±k iÅŸçilerin can güvenliÄŸi yoktur. Her iki bayramda da fabrikada iÅŸçi dövüldü. Hem iÅŸçi dövüyorlar hem de çikolata daÄŸÄ±tÄ±yorlar. Ä°ÅŸçilere bayram dayaÄŸÄ±.

BU ANLAYIÅž, HAK VE ÇIKARLARI SAVUNABÄ°LÄ°R MÄ°?

Gelinen noktada temsilcisini seçemeyen, sözleÅŸme sürecine müdahale edemeyen, sendikanÄ±n karar alma mekanizmalarÄ±na dahil olamayan iÅŸçiler haline getirilmiÅŸ durumda lastik iÅŸçileri. “KazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklardan taviz yok” denilerek, “TaÅŸeron iÅŸçiler kadroya alÄ±narak sendikaya üye yapÄ±ldÄ±” denilerek esasen eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret ilkesinin alaÅŸaÄŸÄ± edildiÄŸi, “Sendika üyesi yapÄ±ldÄ±” denilen taÅŸeron iÅŸçilerin ayrÄ± bir sözleÅŸme maddesi ile maaÅŸ ve sosyal haklarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi, aldÄ±ÄŸÄ± saat ücretinin ise kadrolu iÅŸçilerin fersah fersah gerisinde olduÄŸunun görmezden gelindiÄŸi bir tablo var. Gerçek, görünenden -daha doÄŸrusu gösterilmek istenenden- çok farklÄ±. “Onun adamÄ±, bunun adamÄ±” denilerek karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilen iÅŸçiler, aynÄ± iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸÄ±p aynÄ± sözleÅŸmeden yararlanamayan iÅŸçiler, sendika aidatÄ± kesilmesine raÄŸmen ücretsiz yararlanamadÄ±klarÄ± sosyal tesisler için maaÅŸlarÄ±ndan zorla kesinti yapÄ±lan iÅŸçiler, lastik iÅŸçileri. Tüm bunlara itiraz edenlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± ise yukarÄ±da bizzat iÅŸçilerce ifade edilmiÅŸ. Böyle bir sendikal anlayÄ±ÅŸ ile lastik iÅŸçisi hak ve çÄ±karÄ±nÄ± savunabilir mi? Bu tablo deÄŸiÅŸmeli kuÅŸkusuz. Bunu deÄŸiÅŸtirecek de kendi geleceÄŸine, kendi sendikasÄ±na sahip çÄ±kacak lastik iÅŸçileri olacak. Bu açÄ±dan geçmiÅŸin deneyimlerine kulak vermek gerekli. KeÅŸke ve keÅŸke bu vahim olay yaÅŸanmadan kendisi için harekete geçebilseydi iÅŸçi.

YukarÄ±da bahsi geçen olay ve dava süreçleri ile ilgili bakÄ±labilecek linkler:

PirelliÂ’de temsilciler gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Temsilcilerden Lastik-Ä°ÅŸ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Pirelli iÅŸÃ§inin posasÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p atÄ±yor

PirelliÂ’de sendikaya sahip Ã§Ä±kma zamanÄ±

Pirelli patronu Â‘Ã¼zÃ¼lmesinlerÂ’ diye iÅŸten atmÄ±ÅŸ

MÃ¼cadeleye devam!

Lastik iÅŸÃ§ileri Â‘yeterÂ’ diyor

Pirelli iÅŸÃ§ileri dava aÃ§tÄ±

PirelliÂ’de sendikaya sahip Ã§Ä±kma zamanÄ±

Brisa iÅŸÃ§ileri kazandÄ±

DÄ°SKÂ’E Ã‡AÄžRISessiz kalmayÄ±n

Hep birlikte bu sendikal anlayÄ±ÅŸtan hesap soralÄ±m

Lastik-Ä°ÅŸ seÃ§imi yinelenecek

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