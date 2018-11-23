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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 08:46
FotoÄŸraf: DHA
'Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±' operasyonunda 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
23 KasÄ±m 2018 08:20
Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 21 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±.
Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan geçen hafta 11 ilde düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda, organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ± ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 26 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Åžüphelilerden 5'i savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla emniyetten serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiÄŸer 21 zanlÄ±dan 4'ü adli kontrol uygulanmasÄ±, 17'si ise tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±.
Mahkeme tarafÄ±ndan sorgulanan ÅŸüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Ankara/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 08:46
BahÃ§eli, Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™yÄ± bÃ¶yle savundu: DemirtaÅŸ kadar suÃ§lu deÄŸil
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