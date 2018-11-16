'Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±' operasyonu: 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± ile irtibatlÄ± olduÄŸu belirlenen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ± ile irtibatlÄ± olduÄŸu belirlenen 24 ÅŸüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n KÄ±rÄ±kkale Cezaevi'nden Sincan KapalÄ± Cezaevi'ne nakledilmesinin ardÄ±ndan baÅŸkentte ÇakÄ±cÄ± ile irtibatlÄ± gruplarÄ±n faaliyete geçebileceÄŸi ihtimali üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

K.A'nÄ±n, ÇakÄ±cÄ±'yÄ± cezaevinde defalarca ziyaret ettiÄŸi bilgisine ulaÅŸan ekipler, söz konusu kiÅŸiyi takibe aldÄ±. Teknik ve fiziki takip sÄ±rasÄ±nda cezaevi civarÄ±nda keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± saptanan K.A'nÄ±n diÄŸer illerden suç örgütü kurma, yaÄŸma, kasten adam öldürme, kumar oynanmasÄ± için yer temin etme gibi suçlardan kaydÄ± olan birçok ÅŸüpheliyi de Ankara'da topladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Grubun, ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda Ankara'da bir oluÅŸuma gittiÄŸi ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Sansasyonel eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki suç örgütünün, eleman, para ve silah temin etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, bu amaçla bir de kumarhane açarak iÅŸlettikleri belirlendi.

Åžüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, IÄŸdÄ±r, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kayseri, KÄ±rklareli, Osmaniye, UÅŸak, Kocaeli ve MuÄŸla'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK BulvarÄ±'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 24 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekiplerin otelde düzenledikleri baskÄ±nda silahlÄ± çatÄ±ÅŸma çÄ±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle müÅŸterileri güvenli bir noktada topladÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda ÅŸüphelileri yakaladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Åžüphelilerle bir polis üniformasÄ±, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeÄŸi ve çeÅŸitli çaplarda çok sayÄ±da fiÅŸek ele geçirildi.

ZanlÄ±larÄ±n, baÅŸta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal faaliyetlerde bulunduklarÄ± tespit edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne getirilen ÅŸüphelilerin ifadelerinin alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, firari zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± için de çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi. (AA)

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Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 13:33

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