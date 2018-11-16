DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi Leyla GÃ¼ven iÃ§in yapÄ±lacak eylemlere yasak getirdi

Valilik, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevi sÃ¼rdÃ¼ren HDP Milletvekili Leyla GÃ¼ven iÃ§in yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ eylem ve etkinlikleri 15 gÃ¼n sÃ¼reyle yasakladÄ±.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven süresiz dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eylemine devam ediyor. HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütü ve milletvekilleri, Güven’in tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±. AçÄ±klama öncesi DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, kent sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yapÄ±lacak her türlü eylem ve etkinlikleri 15 gün boyunca yasakladÄ±. Karar, OHAL uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Valilere verilen yetkiler kapsamÄ±nda 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°dare Kanunu’nun 11/A (Vali, il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teÅŸkilatÄ±nÄ±n amiridir. Suç iÅŸlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gerekli tedbirleri alÄ±r) maddeleri gereÄŸi alÄ±ndÄ±.

Yasaklama kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP DiyarbakÄ±r il binasÄ±nÄ±n önüne TOMA, zÄ±rhlÄ± araçlar ve çok sayÄ±da çevik kuvvet polisi geldi. HDP'lilerin, DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi önünden yapacaÄŸÄ± açÄ±klama için il binasÄ±ndan çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± engellendi. Öte yandan açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± beklenen Güven’in tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevi de abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Leyla Güven, Türkiye’nin Afrin’e dönük operasyonunu protesto etmek amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ve DTK faaliyetleri gerekçesiyle 31 Ocak’ta tutuklandÄ±. (DiyarbakÄ±r/MA)

Leyla GÃ¼ven cezaevinden mektup gÃ¶nderdi

Leyla GÃ¼ven sÃ¼resiz dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

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