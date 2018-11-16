Ã‡ukuralan AltÄ±n Madeni iÃ§in iptal gelmiÅŸti, yeni Ã‡ED raporu verildi

Ã‡ukuralan AltÄ±n Madeni'nin mahkemece iptal edilen Ã‡ED'inin yerine yenisi verildi. Hukuk bir kez daha Ã§ukura gÃ¶mÃ¼ldÃ¼!

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

“Ekolojik hassas bölge” olarak tanÄ±mlanan Kozak YaylasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Çukuralan AltÄ±n Madeni ile ilgili ÇED süreci ekoloji mücadelesinin bugünkü hukukla neden baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayacaÄŸÄ±na son örnek oldu. GeçtiÄŸimiz haftalarda mahkeme tarafÄ±ndan iptal edilen madenin 3. kez kapasite artÄ±ÅŸÄ± ÇED raporu bir hafta içinde yenilendi. Böylece yÄ±llarca süren hukuk mücadelesi sonucunda kazanÄ±lan dava da boÅŸa düÅŸmüÅŸ oldu.

JEOLOJÄ°K RÄ°SKLER KAPASÄ°TE ARTIÅžINI Ä°PTAL ETTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Dikili'ye baÄŸlÄ± Çukuralan AltÄ±n Madeni'nin 3. kapasite artÄ±ÅŸÄ±na Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi ÇED olumlu raporuna karÅŸÄ± EGEÇEP ve Bergama Belediyesi'nin yanÄ± sÄ±ra 21 yurttaÅŸ tarafÄ±ndan dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±lan davaya bakan Ä°zmir 6. Ä°dare Mahkemesi geçtiÄŸimiz haftalarda kapasite artÄ±rÄ±mÄ± projesinin canlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan riskli olduÄŸu ve yer seçiminin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak önce yürütmeyi durdurma kararÄ± vermiÅŸ, ardÄ±ndan da ÇED olumlu raporunu iptal etmiÅŸti. Mahkeme bu kararÄ±nÄ± madende yapÄ±lan bilirkiÅŸi keÅŸfi incelemesi sonrasÄ± hazÄ±rlanan rapordaki hidrojeolojik deÄŸerlendirmeler kÄ±smÄ±nda yer alan üç önemli eksikliÄŸe dayandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

YENÄ° ÇED SÜRECÄ° MAHKEME KARARINI ÇÖPE ATMAKTIR

Öte yandan, ÇED iptal kararÄ±nÄ±n kamuoyuna açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± gün Koza AltÄ±n Åžirketinin 2009/7 Genelgesine dayanarak yaptÄ±ÄŸÄ± yeni ÇED baÅŸvurusunun Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda Ä°nceleme DeÄŸerlendirme Komisyonu (Ä°DK) toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. DavanÄ±n avukatÄ± EGEÇEP Hukuk komisyonu üyesi Arif Ali CangÄ±, mahkemenin açÄ±k kararÄ±na raÄŸmen yeni ÇED için yapÄ±lan bu Ä°DK toplantÄ±sÄ±nÄ± "Çukuralan'Ä±n coÄŸrafyasÄ± raporla deÄŸiÅŸtirilemeyeceÄŸine göre, yeni ÇED süreci tam bir aldatmacadan, mahkeme kararÄ±nÄ± çöpe atmaktan ibarettir" diye nitelemiÅŸti. CangÄ± "mahkeme kararÄ±nÄ±n derhal ve eksiksiz uygulamasÄ±, maden iÅŸletmesinin kapatÄ±lmasÄ± ve sahanÄ±n eski haline getirilme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ±, Ä°DK toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilerek, ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±" taleplerinin yer aydÄ±ÄŸÄ± bir dilekçeyi BakanlÄ±ÄŸa göndermiÅŸti.

KAÄžIT ÜZERÄ°NDE EKSÄ°KLÄ°KLER TAMAMLANDI

Bu itirazlara raÄŸmen gerçekleÅŸtirilen Ä°DK toplantÄ±sÄ±nÄ±n sonucunda ÅŸirkete yeni ÇED olumlu belgesinin verildiÄŸi dünkü (15 KasÄ±m 2018) tarihli Çevre ve Åžehircilik bakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde duyuruldu. BakanlÄ±k sitesinde yayÄ±nlanan ve 10 gün boyunca itiraza açÄ±k olan Nihai ÇED Raporu'nda 3. kapasite artÄ±ÅŸÄ± ÇED'inin iptal edildiÄŸi mahkeme kararÄ±ndaki gerekçelere vurgu yapÄ±larak, ".. ilgili konularda ÇED Raporu Bölüm 1, Bölüm 4, Bölüm 5 ve Bölüm 9'da düzenlenmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" deniliyor. Åžirket mahkemenin dikkat çektiÄŸi eksikliklere dair NevÅŸehir HacÄ± BektaÅŸ Veli Üniversitesi Çevre MühendisliÄŸi Bölümü öÄŸretim üyelerine ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÖÄŸretim Görevlilerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iki raporla bu eksikliklerin giderildiÄŸini ileri sürüyor. Nihai ÇED Raporunda yürütmeyi durdurma kararÄ±nda yer alan gerekçelere dair getirilen düzeltme ve eklemeler dÄ±ÅŸÄ±nda, Nihai ÇED Raporu'nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da ifade ediliyor.

DÄ°KÄ°LÄ°'YE NEVÅžEHÄ°RDEN 'OLUR' RAPORU!

NevÅŸehir HacÄ± BektaÅŸ Veli Üniversitesi öÄŸretim üyeleri hazÄ±rladÄ±klarÄ± "Çukuralan AltÄ±n Madeni'nin Nebiler Åželalesi ve Madra BarajÄ± Su Kalitesine Etkilerine Ä°liÅŸkin

Teknik Rapor" da "iÅŸletmeden kaynaklÄ± atÄ±k sularÄ±n Su KirliliÄŸi Kontrol YönetmeliÄŸi sÄ±nÄ±r deÄŸerlerini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, deÅŸarj noktasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 6 km uzaklÄ±kta yer alan Madra BarajÄ±'nda yönetmelikte belirtilen sÄ±nÄ±r deÄŸerlerin üzerinde bir kirlilik oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± ve deÅŸarj limitlerine uyulduÄŸu sürece kirlenme etkisinin oluÅŸmayacaÄŸÄ± kanaatine" vararak bu soruna 'çözüm' üretmiÅŸler! Yine ÇED iptal gerekçelerinden olan "ocak iÅŸletme ÅŸevlerinin stabilite hesaplarÄ±ndaki eksikliklerin olduÄŸu ve bu eksikliklerin giderilmesi" konusunda da Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öÄŸretim görevlileri Koza AltÄ±n Ä°ÅŸletmeleri Çukuralan AçÄ±k OcaÄŸÄ± ÇED KapsamÄ±nda HazÄ±rlanan Jeolojik-Jeoteknik ve Åžev Stabilite DeÄŸerlendirme Raporu" hazÄ±rlayarak, "Çukuralan AltÄ±n Madeni Ä°ÅŸletmesi 3. Kapasite ArtÄ±rÄ±mÄ± Projesi kapsamÄ±nda tasarlanan mühendislik yapÄ±larÄ±nÄ±n nihai ÅŸevleri Dünya madenciliÄŸinde ve literatürde kabul görmüÅŸ söz konusu kriterlere göre stabil olacaÄŸÄ± kabul edilmiÅŸtir" diye olumlu görüÅŸ bildirdiler.

MADEN BALIKESÄ°R'Ä°N Ä°ÇME SUYUNA 6 KÄ°LOMETRE UZAKLIKTA

AltÄ±n madeni bu 3. Kapasite ArtÄ±rÄ±mÄ± projesi ile 192 ha'lÄ±k mevcut ÇED alanÄ±na yaklaÅŸÄ±k 132 ha'lÄ±k yeni bir alan ilave yapacak. Böylece proje ÇED alanÄ±nÄ±n toplam 324 ha'ya çÄ±kartÄ±lacak. Madene BalÄ±kesir'in içme suyunu saÄŸlayan Madra BarajÄ± madene yaklaÅŸÄ±k 6 km uzaklÄ±kta yer alÄ±rken, maden barajÄ±n uzun mesafe koruma alanÄ± içinde kalÄ±yor.

â€˜Ã‡ukuralan altÄ±n madeninde yeni suÃ§lara izin verilmemeliâ€™

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