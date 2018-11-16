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Elbistan ve Ãœnye belediye baÅŸkanlarÄ± gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
16 KasÄ±m 2018 12:42
HaklarÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Elbistan ve Ãœnye belediye baÅŸkanlarÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: HaklarÄ±nda yürütülen soruÅŸturmanÄ±n selameti açÄ±sÄ±ndan KahramanmaraÅŸ Elbistan Belediye BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Küçük ile Ordu Ünye Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. (DHA)
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