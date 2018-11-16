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AvcÄ±lar'da fabrika boyahanesinde yangÄ±n: 4 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Boyahane fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 4 iÅŸÃ§i dumandan etkilendi.
Ä°stanbul AvcÄ±lar'da elektronik ev aletleri üretimi yapan bir fabrikanÄ±n boyahane kÄ±smÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 4 iÅŸçi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan 3 katlÄ± elektronik ev aletleri fabrikasÄ±nÄ±n boyahane bölümünde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da ilçeden itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edilirken, yangÄ±n alarmÄ± üzerine fabrikada bulunan iÅŸçiler fabrikadan tahliye edildi. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 4 iÅŸçi, 112 ekiplerince kontrol amaçlÄ± hastaneye götürüldü.
OlayÄ± anlatan iÅŸçiler, "Neden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz, sirenler çaldÄ± hemen fabrikadan çÄ±ktÄ±k. Boyahane kÄ±smÄ±nda baÅŸladÄ± yangÄ±n" diye konuÅŸtu.
YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeniyle ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 12:44