AtatÃ¼rk heykeline sprey boyalÄ± yazÄ±ya 3 gÃ¶zaltÄ±

Antalya Finike'de Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n heykeline sprey boyayla yazÄ± yazdÄ±klarÄ± iddia edilen 13 yaÅŸlarÄ±ndaki 3 Ã§ocuk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Antalya'nÄ±n Finike ilçesindeki parkta bulunan Atatürk heykelinin kaidesine, sprey boyayla yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 çocuk gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, önceki gece, Finike'de bulunan Yunuslu Park'ta meydana geldi. Atatürk heykelinin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla yazÄ± yazÄ±ldÄ±. YazÄ±yÄ± görenlerin haber vermesiyle Finike Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ekipler, parka gelip, kaidedeki yazÄ±yÄ± sildi. Ä°lçedeki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile Finikeliler, sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.

Ä°nceleme baÅŸlatan Finike Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± ve parmak izlerinden yola çÄ±karak Y.H. (13), S.A. (13) ile Suriyeli A.M.'yi (13) gözaltÄ±na aldÄ±. Gece yarÄ±sÄ±ndan sonra canlarÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için parktaki çeÅŸitli yerlere ve Atatürk heykelinin bulunduÄŸu kaideye sprey boyayla yazÄ± yazdÄ±klarÄ±nÄ± öne süren çocuklardan S.A., Atatürk isminin önüne kendi adÄ±nÄ±n baÅŸ harfini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Y.H. ile S.A.'nÄ±n 'hÄ±rsÄ±zlÄ±k' suçundan emniyette kayÄ±tlarÄ± bulunduÄŸu belirlendi. Çocuklar, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecek. (Antalya/DHA)

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