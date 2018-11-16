'Åžiddete karÅŸÄ± haklarÄ±mÄ±zÄ± ve emeÄŸimizi savunuyoruz'

Ekmek ve GÃ¼l tÃ¼m kadÄ±nlarÄ± 25 KasÄ±mâ€™da bir araya gelmeye, eylem, etkinliklerini, deneyimlerini ve sÃ¶zlerini Ekmek ve GÃ¼l ile paylaÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ekmek ve Gül, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma ve Mücadele Günü öncesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla tüm kadÄ±nlara çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

Krizin etkisiyle kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n ve ÅŸiddetteki artÄ±ÅŸÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ekmek ve Gül, “25 KasÄ±m’da yoksulluÄŸun, sömürünün ve ÅŸiddetin karÅŸÄ±sÄ±nda; haklarÄ±mÄ±z ve hayatlarÄ±mÄ±z için bir arada olacaÄŸÄ±z” diyerek tüm kadÄ±nlarÄ± 25 KasÄ±m’da bir araya gelmeye, eylem, etkinliklerini, deneyimlerini ve sözlerini Ekmek ve Gül ile paylaÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

'ÅžÄ°DDETÄ°N ARTMASI TESADÜF DEÄžÄ°L'

Ekmek ve Gül’ün açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: “Bu yÄ±l 25 KasÄ±m’a daha zorlu koÅŸullarda gidiyoruz. Krizle birlikte artan yoksulluk kadÄ±nlara daha fazla ÅŸiddet olarak dönüyor. KadÄ±nlar artan yoksulluk, açlÄ±k, göç ve insan ticaretiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. KadÄ±nlarÄ±n sÄ±rtÄ±ndaki ev ve bakÄ±m yükleri artÄ±yor, kadÄ±nlar daha da baÄŸÄ±mlÄ± hale getiriliyor. YoksulluÄŸu kontrol altÄ±na almaya, yoksulluk nedeniyle yaÅŸanabilecek patlamalara ‘aile’yi ayakta tutarak engel olmaya çalÄ±ÅŸan hükümet, kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na göz dikiyor; çocuk yaÅŸta evlilikler kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, nafaka hakkÄ± gasbedilmek isteniyor, boÅŸanmalar zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, ÅŸiddet meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, eÅŸitsizlik derinleÅŸiyor. Böyle bir süreçte, kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddet, tecavüz ve kadÄ±n cinayetlerindeki artÄ±ÅŸ tesadüf deÄŸil, tam da bu sistemin sonucudur.”

RAKAMLARLA KADINLARIN DURUMU

AçÄ±klamada, rakamlarla kadÄ±nlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu duruma rakamlarla dikkat çekildi:

• 2018’in ilk 10 ayÄ±nda 329 kadÄ±n öldürüldü

• 2018’in ilk 8 ayÄ±nda en az 870 kadÄ±n ÅŸiddete uÄŸradÄ±, 342 kadÄ±n tecavüze uÄŸradÄ±

• KadÄ±n cinayetleri 14 yÄ±lda 4 kat arttÄ±

• BoÅŸanan kadÄ±nlarÄ±n yüzde 36.4’ü ÅŸiddet nedeniyle boÅŸanÄ±yor

• KadÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 14.6, genç kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi ise yüzde 25.6

• ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n yüzde 44’ünün hiçbir güvencesi yok

• KadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki en önemli üç sorunu: DüÅŸük ücret, iÅŸsizlik, sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma

• KadÄ±nlarÄ±n yüzde 23.2’si iÅŸe alÄ±m sürecinde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaÅŸÄ±yor

• KadÄ±nlarÄ±n yüzde 92’si sendikasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yor

• KadÄ±nlar erkeklerden yüzde 17.8 daha düÅŸük ücret alÄ±yor

‘BÄ°ZE ULAÅžIN’

AçÄ±klamada, bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda bugün ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadelenin aynÄ± zamanda yoksulluÄŸa, sömürüye ve krizin faturasÄ±nÄ± ödemeye karÅŸÄ± mücadele etmek olduÄŸu belirtildi.

25 KasÄ±m’a kadar internet sitelerinde kadÄ±nlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet ve hak gasplarÄ±na, ÅŸiddete maruz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ kadÄ±nlarÄ±n mücadelelerine, dayanÄ±ÅŸma ve deneyimlerine yer vereceklerini belirten Ekmek ve Gül, kadÄ±nlara ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: “Ekmek ve Gül olarak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tüm etkinlikleri, paylaÅŸmak istediÄŸiniz deneyimleri, yanÄ±t bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorularÄ± sitemiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tüm kadÄ±nlarla paylaÅŸmak istiyoruz. Bunun için eylem ve etkinlik çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±zÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z etkinliklerden yazÄ±lÄ±, görüntülü haberleri, röportajlarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±, mektuplarÄ±nÄ±, düÅŸüncelerini bize ulaÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± bekliyoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net