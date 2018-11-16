2017â€™de 2 bin 187 kiÅŸi bireysel silahlÄ± olayda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Umut VakfÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re her yÄ±l onlarca insan bireysel silahlÄ± olaylar sonucu hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

Türkiye'de her yÄ±l onlarca insan bireysel silahlÄ± olaylar sonucu hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Ä°nternet üzerinden kolaylÄ±kla temin edilen silahlar, bir çok insanÄ± hayattan koparÄ±yor. Umut VakfÄ±nÄ±n SilahlÄ± Åžiddet (Cinayet) HaritasÄ± verilerine göre, geçen yÄ±l yaÅŸanan 3 bin 494 bireysel silahlÄ± olayda, 2 bin 187 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu olaylarÄ±n yüzde 80'inde ateÅŸli silahlar, yüzde 40,7'sinde ise tüfek kullanÄ±ldÄ±.

Türkiye'de, her ay internetten sadece bir 'tÄ±k'la yasadÄ±ÅŸÄ± silah temin edilebiliyor. Bireysel silahlanmalar sonucu, her yÄ±l onlarca insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Umut VakfÄ±nÄ±n SilahlÄ± Åžiddet (Cinayet) HaritasÄ± verilerine göre, geçen yÄ±l yaÅŸanan 3 bin 494 bireysel silahlÄ± olayda, 2 bin 187 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. BirçoÄŸu aÄŸÄ±r yaralÄ± olmak üzere 3 bin 529 kiÅŸi ise yaralandÄ±. Verilere göre yaÅŸanan olaylarÄ±n yüzde 80'inde ateÅŸli silahlar kullanÄ±ldÄ±. Bu veriler içinde tüfek ile yaralama ve ölümlü olaylar ise yüzde 40,7.YaÅŸar Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi ve Umut VakfÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur DemirbaÅŸ, ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi alÄ±m satÄ±mÄ±yla ilgili yalnÄ±zca para cezasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hapis cezasÄ± gibi seçeneklerle caydÄ±rÄ±cÄ± hale getirilmesi ve etkin mücadele durumunda bu suçlarda azalma olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Timur DemirbaÅŸ, "Sokaklarda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalara, düÄŸünlerde, asker uÄŸurlamalarÄ±nda rastgele ateÅŸlenen ve çoÄŸunluÄŸu internetten bile basitçe satÄ±n alÄ±nabilen ruhsatsÄ±z silahlarla iÅŸlenen cinayetlere tanÄ±k oluyoruz. Pek çok masum insan bu nedenle ne yazÄ±k ki yaÅŸama veda ediyor" dedi.

'PARA CEZASI CAYDIRICI OLMUYOR'

Özellikle pompalÄ± tüfeklerin, internetten, ikinci el eÅŸya satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan sitelerden ve sosyal medyadan, yaÅŸ, sabÄ±ka gibi hiçbir sorgulama yapÄ±lmadan, rahatlÄ±kla 300 - 400 liradan baÅŸlayan fiyatlarla alÄ±nabildiÄŸini vurgulayan Prof. Dr. Timur DemirbaÅŸ, "RuhsatsÄ±z tabanca taÅŸÄ±yan kiÅŸi hakkÄ±nda 6136 SayÄ±lÄ± Kanun’un 13. maddesi kapsamÄ±nda 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenebiliyor. Silah veya mermilerin sayÄ± veya nitelik bakÄ±mÄ±ndan otomatik tabanca gibi vahim olmasÄ± halinde iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± durumunda ise bu ceza 8 yÄ±la kadar çÄ±kabiliyor. Bu gibi cezalar caydÄ±rÄ±cÄ± olurken ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi ya da pompalÄ± tüfekle yakalanan kiÅŸilerin ve onlara bu silahlarÄ± sorumsuzca hiçbir belge talep edilmeden satanlarÄ±n, 2521 sayÄ±lÄ± Avda ve Sporda KullanÄ±lan Tüfekler, NiÅŸan TabancalarÄ± ve Av BÄ±çaklarÄ±nÄ±n YapÄ±mÄ±, AlÄ±mÄ± SatÄ±mÄ± ve BulundurulmasÄ±na Dair Kanun kapsamÄ±nda, yalnÄ±zca idari para cezasÄ± almasÄ±, caydÄ±rÄ±cÄ± olmuyor. Birçok suçta bu gibi tüfeklerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor, çünkü suçlular bu silahlara çok kolaylÄ±kla ve ucuz bir ÅŸekilde ulaÅŸabiliyor" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Mevcut yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n herhangi bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± için bu silahlarÄ±n kasten öldürmeden, yaÄŸmaya kadar birçok suçta rahatlÄ±kla kullanÄ±labildiÄŸini söyleyen DemirbaÅŸ, kamu düzeni ve insanlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan ruhsatsÄ±z pompalÄ± ya da ruhsatsÄ±z av tüfeklerine hapis cezasÄ± verilmesinin, caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kta etkili olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ÖNEMLÄ° BÄ°R EKSÄ°KLÄ°K

Umut VakfÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur DemirbaÅŸ, internetten herhangi bir denetim ya da izni olmamasÄ±na raÄŸmen satÄ±ÅŸ yapanlarÄ±n durumuna da dikkat çekerek, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kanuna aykÄ±rÄ± olarak bu silahlarÄ± satan veya bulunduranlar her bir silah için 500 TL idari para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak. AslÄ±nda bu tür satÄ±ÅŸ yapÄ±lan yerlerin tespiti halinde, bu silahlarÄ±n müsaderesi dÄ±ÅŸÄ±nda her bir silah için verilecek ceza miktarÄ±nÄ±n 500 TL olmasÄ± nedeniyle miktar oldukça yüksek rakamlara ulaÅŸabilecektir. 6136 SayÄ±lÄ± Kanun'da, silahlarÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak satanlar hakkÄ±nda da çeÅŸitli hapis cezalarÄ± öngörülüyor. Ä°nsan öldürmede tabancadan daha etkili olan bu silahlara karÅŸÄ± mücadele için de 2521 SayÄ±lÄ± Kanun'da yapÄ±lacak düzenleme ile aynÄ± cezalarÄ±n, kanuna uygun satÄ±ÅŸ yapmayanlar için de uygulanmasÄ±, bu tip olaylarÄ±n önüne geçecektir. Nitekim 5729 sayÄ±lÄ± Ses ve Gaz FiÅŸeÄŸi Atabilen Silahlar HakkÄ±nda Kanun'un 4’üncü maddesinde ‘Bu Kanun kapsamÄ±ndaki silahlarÄ± yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayÄ±lÄ± Kanun hükümlerine tabi silah vasfÄ±na dönüÅŸtürülecek ÅŸekilde imal edenler veya satanlar 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±r’ denilmektedir. GörüldüÄŸü gibi burada hapis cezasÄ± öngörülürken, 2521 SayÄ±lÄ± Kanunda sadece 500 TL idari para cezasÄ±na yer verilmesi önemli bir eksikliktir."

MAGANDA KURÅžUNU GENELGESÄ°

Önemli olanÄ±n kanun yapmak deÄŸil, kanunlarÄ± etkin ÅŸekilde uygulamak olduÄŸunu vurgulayan Timur DemirbaÅŸ, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet üzerinden veya telefonla adrese teslim ödemeli silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± önlemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 81 ilin valisine genelge gönderildi. Genelgeye göre, valilikler, kutlama faaliyetleri öncesinde organizasyon sahiplerinden havaya ateÅŸ açÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair taahhütname alacak. Muhtarlar, bölgelerinde havaya ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunacak, müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlileri hakkÄ±nda ise soruÅŸturma açÄ±lacak. (Ä°zmir/DHA)

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