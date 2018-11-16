'ViÅŸneli TayfÄ±r' isim deÄŸiÅŸtirerek Meclise geri dÃ¶nÃ¼yor

Eski Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n adÄ±nÄ± beÄŸenmediÄŸi 'viÅŸneli tayfÄ±r' tatlÄ±sÄ±, 'meyveli muhallebi' olarak Meclise geri dÃ¶nÃ¼yor.

Eski Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n adÄ±nÄ± beÄŸenmediÄŸi için menüden kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'viÅŸneli tayfÄ±r' tatlÄ±sÄ±, bir yÄ±l sonra 'meyveli muhallebi' olarak Meclise geri dönüyor.

Ä°smail Kahraman, TBMM menüsüne özel olan ve içerisinde süt, niÅŸasta, viÅŸne, ananas, krema, yumurta, bisküvi, un bulunan 'viÅŸneli tayfÄ±r' tatlÄ±sÄ±na "Bu nasÄ±l tatlÄ± ismi. Bizim baklavamÄ±z, aÅŸuremiz, sütlacÄ±mÄ±z var" diye tepki göstermiÅŸti.

BasÄ±na da yansÄ±yan Kahraman'Ä±n tepkisi sonrasÄ± 'viÅŸneli tayfÄ±r' Meclis ve sosyal tesislerinin menüsünden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre tatlÄ±nÄ±n yeniden menüye eklenmesi için çok sayÄ±da talep iletildi. Bir yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan 'viÅŸneli tayfÄ±r' tatlÄ±sÄ± içeriÄŸi deÄŸiÅŸmeden 'meyveli muhallebi' adÄ±yla tekrar Meclis ve sosyal tesislerinde sunulmaya baÅŸlandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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