FabrikanÄ±n tadilatÄ±nda Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

AydÄ±n'da yangÄ±nda hasar gÃ¶ren gÄ±da fabrikasÄ±nÄ±n tadilatÄ±nda iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Åžerif Yavuz Ã§atÄ±danÂ dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AydÄ±n'Ä±n Germencik ilçesinde yangÄ±nda hasar gören gÄ±da fabrikasÄ±nÄ±n tadilatÄ±nda çalÄ±ÅŸan Åžerif Yavuz adlÄ± iÅŸçi çatÄ±dan düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre iÅŸ cinayeti dün saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ortakla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ä°ki ay önce yangÄ±nda hasar gören gÄ±da fabrikasÄ±nÄ±n tadilatÄ±nda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Åžerif Yavuz, çatÄ±dan düÅŸtü.

10 metreden beton zemine düÅŸen Yavuz'u görenler, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Yavuz'un olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. Yavuz'un cenazesi, otopsi için Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ cinayeti raporuna göre ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda en az 1640 iÅŸçi can verdi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Ä°ÅŸ cinayetleri raporu: Ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 12:06

www.evrensel.net