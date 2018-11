Edirneli Ã§eltik Ã¼reticisi fiyatÄ±n geÃ§ aÃ§Ä±klanmasÄ±na tepkili

Fotoğraf: Ali Can Zeray/DHA

Eylül ayında çeltik hasadına başlayan üretici, Tarım ve Orman Bakanlığının çeltik alım fiyatını geç açıklaması nedeniyle zarar etti.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 51'inin karşılandığı Edirne'de üreticiler, ürün fiyatının geç açıklanması nedeniyle mağdur oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli salı günü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2018 yıllı ton başına çeltik alım fiyatını 2 bin 600 liradan belirledi. Eylül ayında hasada başlayan üreticiler 3 ay sonra fiyat belirlenmesi nedeniyle zarar ettiğini dile getirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, fiyatın açıklanmasında geç kalındığı belirterek, ürününü satan çiftçinin elinin boş kaldığını dile getirdi. Yorulmaz, "Çeltik fiyatları açıklandı; ama çok geç açıklandı. Hasat eylül ayında başladı; 3 ay oldu, çeltik fiyatı açıklandı. Çok geç, manidar bir açıklama" dedi. "Çiftçinin elinde satacak çeltiği kalmadı" diyen Yorulmaz, "Herkes çeltiğini ekimde kullandığı kredileri ödemek için az paraya sattı. Açıklanan fiyat iyi ama geç buluyorum" diye konuştu.

Hüyüklütatar Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Ertan Çapkın ise "Çeltik fiyatı açıklandı; ama çeltik mi kaldı? Harman bitti, her şey bitti. Şu an köylünün elinde çeltik kalmadı. Şu an TMO'nun açıkladığı fiyat azıcık piyasalar kıpırdatır gibi oldu. Çok geç oldu. Bu önümüzdeki yılın fiyatı olur belki" ifadelerini kullandı.

ÇELTİK ÜRETİCİSİ: TABAN FİYATI 3 LİRA OLMALI

Hüyüklütatar köyünden çeltik üreticisi Hüseyin Çetin de bu yıl tarlasına ektiği çeltiğin masrafını çıkaramadığı için ahırdaki büyükbaşlarını sattığını söyledi. Çetin, "Biz bu fiyattan toz oluruz, çeltiğin tonunu 2 bin 800 liradan mal ediyoruz. Para kazanamadık ki. Bu yıl zarar ettik, içerideyiz. Çeltik ektik, borçlandık, üzerine ahırda hayvanlarımı sattım; borcumu ödemek için. Çeltik ekmek için kredi kullandık. Su parası, ilaç pahalı, gübre pahalı, her şey pahalı. Biz bunun altından çıkamıyoruz. Çeltik taban fiyatı 3 lira üzerinde olmalı. Böyle olursa ancak bize para kalır, aksi taktirde bir şey kalmaz, zarar etmiş oluruz. Çeltiğin borcunu hayvanları satarak ödüyoruz" diye konuştu.

Çeltik üreticisi Nezir Kara ise fiyatın daha erken açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, "Harman bitti, kış geldi. Daha erken açıklanmasını beklerdik fiyatların. Fiyatları biraz daha iyi beklerdik. Prim destekleri yıllardan beri hep aynı 10 kuruş. Mazot fiyatı, gübre fiyatı, hepsi arttı. 100 kişiden 10 kişide sadece çeltik kalmıştır. Borçları ödemek için çeltiği hasat ettikten sonra hemen sattık" dedi. (HABER MERKEZİ)

