Edirneli Ã§eltik Ã¼reticisi fiyatÄ±n geÃ§ aÃ§Ä±klanmasÄ±na tepkili

EylÃ¼l ayÄ±nda Ã§eltik hasadÄ±na baÅŸlayan Ã¼retici, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§eltik alÄ±m fiyatÄ±nÄ± geÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ± nedeniyle zarar etti.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 51'inin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± Edirne'de üreticiler, ürün fiyatÄ±nÄ±n geç açÄ±klanmasÄ± nedeniyle maÄŸdur oldu.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli salÄ± günü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2018 yÄ±llÄ± ton baÅŸÄ±na çeltik alÄ±m fiyatÄ±nÄ± 2 bin 600 liradan belirledi. Eylül ayÄ±nda hasada baÅŸlayan üreticiler 3 ay sonra fiyat belirlenmesi nedeniyle zarar ettiÄŸini dile getirdi.

Edirne Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yorulmaz, fiyatÄ±n açÄ±klanmasÄ±nda geç kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirterek, ürününü satan çiftçinin elinin boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Yorulmaz, "Çeltik fiyatlarÄ± açÄ±klandÄ±; ama çok geç açÄ±klandÄ±. Hasat eylül ayÄ±nda baÅŸladÄ±; 3 ay oldu, çeltik fiyatÄ± açÄ±klandÄ±. Çok geç, manidar bir açÄ±klama" dedi. "Çiftçinin elinde satacak çeltiÄŸi kalmadÄ±" diyen Yorulmaz, "Herkes çeltiÄŸini ekimde kullandÄ±ÄŸÄ± kredileri ödemek için az paraya sattÄ±. AçÄ±klanan fiyat iyi ama geç buluyorum" diye konuÅŸtu.

Hüyüklütatar Köyü Sulama Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Ertan ÇapkÄ±n ise "Çeltik fiyatÄ± açÄ±klandÄ±; ama çeltik mi kaldÄ±? Harman bitti, her ÅŸey bitti. Åžu an köylünün elinde çeltik kalmadÄ±. Åžu an TMO'nun açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± fiyat azÄ±cÄ±k piyasalar kÄ±pÄ±rdatÄ±r gibi oldu. Çok geç oldu. Bu önümüzdeki yÄ±lÄ±n fiyatÄ± olur belki" ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Ali Can Zeray/DHA

ÇELTÄ°K ÜRETÄ°CÄ°SÄ°: TABAN FÄ°YATI 3 LÄ°RA OLMALI

Hüyüklütatar köyünden çeltik üreticisi Hüseyin Çetin de bu yÄ±l tarlasÄ±na ektiÄŸi çeltiÄŸin masrafÄ±nÄ± çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ± için ahÄ±rdaki büyükbaÅŸlarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çetin, "Biz bu fiyattan toz oluruz, çeltiÄŸin tonunu 2 bin 800 liradan mal ediyoruz. Para kazanamadÄ±k ki. Bu yÄ±l zarar ettik, içerideyiz. Çeltik ektik, borçlandÄ±k, üzerine ahÄ±rda hayvanlarÄ±mÄ± sattÄ±m; borcumu ödemek için. Çeltik ekmek için kredi kullandÄ±k. Su parasÄ±, ilaç pahalÄ±, gübre pahalÄ±, her ÅŸey pahalÄ±. Biz bunun altÄ±ndan çÄ±kamÄ±yoruz. Çeltik taban fiyatÄ± 3 lira üzerinde olmalÄ±. Böyle olursa ancak bize para kalÄ±r, aksi taktirde bir ÅŸey kalmaz, zarar etmiÅŸ oluruz. ÇeltiÄŸin borcunu hayvanlarÄ± satarak ödüyoruz" diye konuÅŸtu.

Çeltik üreticisi Nezir Kara ise fiyatÄ±n daha erken açÄ±klanmasÄ±nÄ± beklediklerini dile getirerek, "Harman bitti, kÄ±ÅŸ geldi. Daha erken açÄ±klanmasÄ±nÄ± beklerdik fiyatlarÄ±n. FiyatlarÄ± biraz daha iyi beklerdik. Prim destekleri yÄ±llardan beri hep aynÄ± 10 kuruÅŸ. Mazot fiyatÄ±, gübre fiyatÄ±, hepsi arttÄ±. 100 kiÅŸiden 10 kiÅŸide sadece çeltik kalmÄ±ÅŸtÄ±r. BorçlarÄ± ödemek için çeltiÄŸi hasat ettikten sonra hemen sattÄ±k" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡eltik Ã¼reticilerinden TMO'ya Ã§aÄŸrÄ±

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