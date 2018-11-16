KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in Medine'de gÄ±yabi cenaze tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±

Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in Medine'de gÄ±yabi cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kÄ±lÄ±nan gÄ±yabi cenaze namazÄ±na oÄŸlu Salah KaÅŸÄ±kçÄ± da katÄ±ldÄ±.

Sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸÄ±lan görüntülere göre, KaÅŸÄ±kçÄ± için Mescid-i Nebevi'de kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nda Salah da bulundu.

Salah KaÅŸÄ±kçÄ±, dün Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, babasÄ± için bugün sabah namazÄ±nÄ± müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gÄ±yabi cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Salah daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da babasÄ± için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceÄŸini belirtmiÅŸti.

KaÅŸÄ±kçÄ± ailesinin taziye ve gÄ±yabi cenaze namazÄ± açÄ±klamalarÄ±, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ± Sözcüsü Åželan eÅŸ-Åželan'Ä±n cinayet soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸkent Riyad'da dün düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. (AA)

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