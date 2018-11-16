BartÄ±n'da Ä±rmak suyu fabrika atÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden siyah akÄ±yor

BartÄ±n'da Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kirlilik nedeniyle siyah akan Ä±rmak suyundan numune alarak inceleme baÅŸlattÄ±.

BartÄ±n IrmaÄŸÄ±'nÄ±n KozcaÄŸÄ±z beldesi bölümünden gelen yatakta son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü. Kemerköprü Mahallesi'nde yaÅŸanan kirlilik ve kötü kokuya kentte yaÅŸayan vatandaÅŸlar tepki gösterdi. Bunun üzerine Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü inceleme baÅŸlattÄ±.

VatandaÅŸlardan gelen tepkilerin artmasÄ± üzerine ekipler derenin belirli bölgelerinden su numuneleri aldÄ±. Ekiplerin yapacaÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan suyu kirleten etkenler tespit edilecek.

'FABRÄ°KA ATIKLARINDAN KAYNAKLANDIÄžINI DÜÅžÜNÜYORUZ'

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä±rmakta yaÅŸanan kirliliÄŸin fabrika atÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini belirten BartÄ±n Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Taner Çetin, "Kent merkezinden geçen Ä±rmak zaman zaman siyah renge dönüÅŸüyor. Bu da balÄ±k ölümlerine ve kirli kokuya neden oluyor. Biz bu sorunu her zaman yaÅŸÄ±yoruz. Belediye olarak maalesef bizim bir yaptÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z yok. Bu kirliliÄŸi Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ile BartÄ±n ValiliÄŸi'ne bildirdik. Gerekenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. KirliliÄŸin ayrÄ±ca Ä±rmaÄŸÄ±n gerisinde bulunan fabrika atÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bunun yüzünden balÄ±k ölümleri oluyor " dedi.

Irmakta yaÅŸanan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösteren vatandaÅŸlar yetkililerin kirliliÄŸin çözülmesini istedi. (HABER MERKEZÄ°)

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