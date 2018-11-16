Cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ±na 39 yÄ±l hapis cezasÄ±

Erzurum'da yaÅŸlarÄ± 7 ile 11 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸunu alÄ±koyan ve cinsel istismarda bulunan Ä°srafil Ä°.Â 39 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde Haziran'da yaÅŸandÄ±. 3 kÄ±z çocuÄŸunu alÄ±koyup, 1'ine cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan Ä°srafil Ä°. (42), 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' ve 'çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suçlarÄ±ndan 'iyi hal' indirimi uygulanmadan 39 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°srafil Ä°.'nin dün Erzurum 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lamasÄ±na baÅŸlandÄ±. 3 çocuÄŸa karÅŸÄ± herhangi bir eylemde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Ä°srafil Ä°. suçlamalarÄ± reddetti.

DHA'nÄ±n haberine göre duruÅŸmada hazÄ±r bulunan maÄŸdur kÄ±z çocuklar ve aileleri, Ä°srafil Ä°.'den ÅŸikayetçi oldu. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ekrem Åžakar, mahkemeye sunduÄŸu mütalaasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n, Ä°.A. ve S.Ç.'ye karÅŸÄ± 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' eyleminden, N.D.'ye karÅŸÄ± ise 'hürriyetinden yoksun kÄ±lma' ve 'çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' eylemlerinden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Mahkeme heyeti, Ä°srafil Ä°.'yi N.D.'ye karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi 'çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suçundan 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum etti. Heyet, sanÄ±ÄŸÄ± 3 kÄ±z çocuÄŸuna karÅŸÄ± 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' suçundan çocuklarÄ±n her biri için 3'er yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Eylemin çocuklara karÅŸÄ± iÅŸlendiÄŸini belirten heyet, cezayÄ± 6'ÅŸar yÄ±la çÄ±kardÄ±. Eylemin cinsel amaçlÄ± gerçekleÅŸtirilmesi nedeniyle bu cezada da yarÄ± oranda artÄ±rÄ±m yapan heyet, Ä°srafil Ä°.'ye 9'ar yÄ±l olmak üzere 27 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. 'Ä°yi hal' indirimi uygulanmadan toplam 39 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum edilen Ä°srafil Ä°.'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 10:39

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