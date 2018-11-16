Sanayi Ã¼retimi eylÃ¼l ayÄ±nda daraldÄ±

Sanayi Ã¼retimi eylÃ¼lde bir Ã¶nceki aya ve geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 azaldÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) Sanayi üretimi verilerini açÄ±kladÄ±. Buna göre sanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 2,7 azaldÄ±.

2018 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörü endeksi bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldÄ±.

2018 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldÄ±.

2018 yÄ±lÄ± üçüncü çeyreÄŸinde takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi üretimi bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre yüzde 1,5 arttÄ±. Bir önceki çeyreÄŸe göre mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi üretimi ise yüzde 0,2 azaldÄ±.(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 10:19

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