MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k istedi, MEB okullara 'Ã§ocuklarÄ± namaza gÃ¶tÃ¼rÃ¼n' dedi

Ã‡orlu Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n yazÄ±sÄ± Ã¼zerine 'Sabah NamazÄ± BuluÅŸmalarÄ±' projesinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdi.

Çorlu Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, Diyanet’in 2018 yÄ±lÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “GençliÄŸe DeÄŸer” isimli proje kapsamÄ±nda öÄŸrencilerin sabah namazÄ±na götürülmesi için okullara yazÄ± gönderdi. Çok sayÄ±da velinin tepki gösterdiÄŸi uygulamanÄ±n amacÄ±, “Milli ve manevi deÄŸerlere sahip bireyler yetiÅŸtirmek” olarak açÄ±klandÄ±.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±ndaki “Mevlid-i Nebi” haftasÄ±na tema olarak belirlediÄŸi “Peygamberimiz ve Gençlik” konusu çerçevesinde yürütülecek projeler, “GençliÄŸe DeÄŸer” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Ä°lki geçen yÄ±l düzenlenen ve velilerin tepkisiyle birçok ilde rafa kaldÄ±rÄ±lan “Sabah NamazÄ± BuluÅŸmalarÄ±” projesi bu kez de Çorlu’da hayata geçirildi.

Çorlu Ä°lçe Müftüsü Adem Gülmek, Çorlu Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne yazÄ± gönderdi ve okullarda her perÅŸembe günü sabah namazÄ± buluÅŸmalarÄ± düzenlenmesi istendi. YazÄ±da, projenin KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n onayÄ±yla yürütüldüÄŸü belirtildi. Müftünün Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'ne gönderdiÄŸi yazÄ±da “Sabah namazÄ± buluÅŸmalarÄ± konusunda ortaokul müdürlüklerimizin bilgilendirilmesini arz ederim” ifadesine yer verildi.

MüftülüÄŸün yazÄ±sÄ±nÄ± alan Çorlu Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yazÄ±nÄ±n kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tarihten iki gün sonra okullarÄ± bilgilendirdi. Müdürlük, projenin geçen yÄ±l da düzenlendiÄŸini belirterek öÄŸrencilerin namaza götürülmesinin bu öÄŸretim yÄ±lÄ±nda da devam edeceÄŸini bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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